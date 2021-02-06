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День Ксенії: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 07:10

Дізнайтеся, чому в день Ксенії не можна перестилати ліжко

Сьогодні, 6 лютого, відзначаємо День ангела Оксани (або Ксенії). Цього дня церква вшановує пам'ять відразу двох святих з цим ім'ям – преподобної Ксенії Міласської і блаженної Ксенії Петербурзької. Дізнайтеся про головні заборони і прикмети цього дня.

Традиції в День святої Ксенії
Традиції в День святої Ксенії
Фото: Unsplash

Хто такі Ксенії: історії святих

Перша з Ксеній, Міласська, жила в Римі у V столітті. Вона народилася в знатній сім'ї, проте вирішила присвятити себе Богу, переселилася на острів Кос, де на власні кошти побудувала церкву в ім'я первомученика Стефана, була черницею, вела аскетичне життя і обмежувала себе у всьому.

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Інша свята – блаженна Ксенія Петербурзька. Вона жила в XIX-XX століттях і ще за життя мала славу чудотвориці. Заради служіння Богу, порятунку і любові до ближніх Ксенія взяла на себе подвиг юродства. За свою працю, лагідність і молитви блаженна отримала від Господа дар передбачення, цілительства і чудотворення.

Що не можна робити 6 лютого

  • Цей день вважається непростим. Тому старі люди радять не займатися домашніми справами: не можна шити і в'язати.
  • У жодному разі цього дня не зав'язуйте вузли, щоб не накликати на себе біду.
  • Важливо в день Ксенії не перестилати ліжко, інакше велика ймовірність захворіти.
  • Також не варто стригти волосся і нігті.
  • Якщо в день Ксенії приснився поганий сон, його слід комусь розповісти, щоб він не збувся.

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6 лютого: прикмети свята

  • Сонячний день – хороша весна.
  • Безвітряна погода – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
  • Яка погода 6 лютого, така і весна.
  • Наші пращури на ніч клали на стіл трохи жита, щоб дізнатися, яким буде урожай. Вранці дивилися: якщо здавалося, що зерна додалося, це хороший знак.
  • За старих часів 6 лютого було прийнято гадати про майбутні ціни на зерно. Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчий, то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. Якщо зменшувалася, значить, хліб теж буде дешевим.

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