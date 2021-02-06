День Ксенії: що у жодному разі не можна робити

Дізнайтеся, чому в день Ксенії не можна перестилати ліжко

Сьогодні, 6 лютого, відзначаємо День ангела Оксани (або Ксенії). Цього дня церква вшановує пам'ять відразу двох святих з цим ім'ям – преподобної Ксенії Міласської і блаженної Ксенії Петербурзької. Дізнайтеся про головні заборони і прикмети цього дня.

Традиції в День святої Ксенії Фото: Unsplash

Хто такі Ксенії: історії святих

Перша з Ксеній, Міласська, жила в Римі у V столітті. Вона народилася в знатній сім'ї, проте вирішила присвятити себе Богу, переселилася на острів Кос, де на власні кошти побудувала церкву в ім'я первомученика Стефана, була черницею, вела аскетичне життя і обмежувала себе у всьому.

Інша свята – блаженна Ксенія Петербурзька. Вона жила в XIX-XX століттях і ще за життя мала славу чудотвориці. Заради служіння Богу, порятунку і любові до ближніх Ксенія взяла на себе подвиг юродства. За свою працю, лагідність і молитви блаженна отримала від Господа дар передбачення, цілительства і чудотворення.

Що не можна робити 6 лютого

Цей день вважається непростим. Тому старі люди радять не займатися домашніми справами: не можна шити і в'язати.

У жодному разі цього дня не зав'язуйте вузли, щоб не накликати на себе біду.

Важливо в день Ксенії не перестилати ліжко, інакше велика ймовірність захворіти.

Також не варто стригти волосся і нігті.

Якщо в день Ксенії приснився поганий сон, його слід комусь розповісти, щоб він не збувся.

6 лютого: прикмети свята

Сонячний день – хороша весна.

Безвітряна погода – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Яка погода 6 лютого, така і весна.

Наші пращури на ніч клали на стіл трохи жита, щоб дізнатися, яким буде урожай. Вранці дивилися: якщо здавалося, що зерна додалося, це хороший знак.

За старих часів 6 лютого було прийнято гадати про майбутні ціни на зерно. Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчий, то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. Якщо зменшувалася, значить, хліб теж буде дешевим.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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