День блаженної Ксенії Петербурзької: історія, житіє і чудеса відомої святої

Дізнайтеся, чого просять і про що моляться блаженній Ксенії Петербурзькій

Завтра, 6 лютого, православна церква згадує блаженну Ксенію Петербурзьку. Чим відома свята, про що моляться Ксенії і про що просять жіночу заступницю, читайте в нашій статті.

Привітання з Днем блаженної Ксенії Петербурзької Фото: Depositphotos

Про що моляться святій Ксенії Петербурзькій

Блаженна Ксенія Петербурзька жила в XIX-XX століттях і ще за життя мала славу чудотвориці. Заради служіння Богу, порятунку та любові до ближніх Ксенія взяла на себе подвиг юродства. За свою працю, лагідність і молитви блаженна отримала від Господа дар передбачення, цілительства і чудотворення.

Спочатку люди вважали її божевільною і кепкували з неї. А потім почали помічати дивні випадки одужання й успішності після спілкування з блаженною Ксенією. Її стали визнавати, їй прагнули догоджати, а після смерті над її могилою збудували каплицю, і тисячі вірян щорічно приходять помолитися святій Ксенії.

День блаженної Ксенії Петербурзької Фото: YouTube

Її називають "тою, що втішає всіх, хто її просить". В молитвах Ксенію просять про зцілення, щасливе заміжжя, легкі пологи, здоров'я, благополуччя і мир. Ікона Ксенії Петербурзької рятує від обману і лицемірства, дає сили, вчить покорі, зміцнює у вірі, захищає від поганих думок і пристріту.

Історія і житіє блаженної Ксенії Петербурзької

Точних дат народження і смерті Ксенії Петербурзької не збереглося. Відомо лише, що народилася вона в дворянській родині у Петербурзі і жила приблизно в період з кінця XVIII до початку XIX століття.

Вийшовши заміж за півчого придворного хору Андрія Федоровича Петрова, Ксенія недовго прожила в щасливому шлюбі: чоловік раптово помер без християнського покаяння. Це так вразило юну вдову, що вона вирішила взяти на себе тяжкий християнський подвиг – відректися від світу і самої себе, здаватися божевільною заради того, щоб Спаситель помилував гріхи її чоловіка.

Вона роздала бідним своє майно і будинок, сама ж, одягнувши костюм чоловіка, почала всіх запевняти, що Ксенія померла, а вона тепер – Андрій Федорович. Коли одяг чоловіка зносився, Ксенія стала носити червону кофту і зелену спідницю. Саме в такому вбранні вона зображена на численних іконах.

Блаженна Ксенія Петербурзька Фото: Depositphotos

Блаженна поневірялася вулицями Петербурга, харчувалася милостинею добрих людей, від грошей та одягу відмовлялася, а ночами ходила в поле і молилася. Через свою дивну поведінку і вбрання Ксенія часто наражалася на напади і глузуванням від народу. Але вона не переставала молитися і покірно продовжувала свій подвиг.

Відомий факт того, що Ксенія таємно допомагала зводити церкву на Смоленському кладовищі. Ночами вона піднімала важкі цеглини на самий верх і складала на лісах. Робочі довго дивувалися, що за таємний помічник у них з'явився, поки одного разу вночі не застали за цим заняттям всім відому юродиву.

Люди незабаром почали помічати дивні здібності Ксенії: її слова мали глибокий сенс, а вчинки були пророчими. Отримані милостині вона відразу віддавала жебракам. Ті люди, у кого вона приймала їжу або милостиню, спостерігали удачу і процвітання у справах. А з ким спілкувалася Ксенія, отримували одужання і просвітлення. Вважалося, що дотик блаженної здатний зцілити.

Блаженна Ксенія несла подвиг добровільного безумства 45 років. Померла на початку XX століття. Похована на Смоленському кладовищі в Петербурзі, де колись допомагала будувати церкву. У 1902 році над могилою Ксенії Петербурзької була зведена нова каплиця. А в 1988 році блаженна Ксенія була зарахована до лику святих.

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