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6 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 6 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 6 лютого? Міжнародний день бармена, 25-річний ювілей української антарктичної станції ім. Вернадського. День блаженної Ксенії Петербурзької – в православному календарі. День Ксенії – в народному календарі. Іменини святкують: Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 6 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 6 лютого.

6 лютого: яке сьогодні свято
6 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день бармена (International Bartender's Day) – професійне свято, що відзначається в день святого Аманда, покровителя виноробів, пивоварів, торговців, рестораторів і барменів.
  • Міжнародний день саамів – щорічно 6 січня відзначається свято, присвячене культурі і традиціям саамського народу, в зв'язку з тим, що у 1917 році в Норвегії відбулися перші збори саамів з метою об'єднання народів північних країн і їхньої співпраці через кордони.
  • Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи щорічно проводиться під егідою ООН з метою запобігання операцій і процедур, спрямованих на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям у немедичних цілях.
  • День Боба Марлі (Bob Marley Day) відзначається 6 лютого на Ямайці, а також шанувальниками в усьому світі, в день народження найвідомішого виконавця в стилі реггі.

Яке сьогодні свято

6 лютого у православній церкві шанується день пам'яті преподобної Ксенії, блаженної Ксенії Петербурзької, святителя Герасима Великопермського, Устьвімського, мученика Іоанна Казанського, мученика Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія і Агапія, преподобного Македонія, Сирійського пустельника. Перенесення мощей преподобномученика Анастасія Перського.

У народі 6 лютого відзначався день Ксенії, який також називався Ксенія-Напівзимниця. Зазвичай до цього часу витрачалася половина запасів хліба. Залежно від кількості запасів, господарі намагалися коригувати витрати. Також цього дня вивчали ціни на ринку.

Прикмети на 6 лютого

  • Ксенія-Напівзимниця ділить зиму навпіл, та не порівну;
  • якщо зерно подешевшало – до хорошого урожаю;
  • якщо ціна на хліб низька, то до нового хліба вона не підніметься.
  • погода в день Ксенії показувала, якою буде весна.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 лютого

  • 1840 – англійці підписали з маорійськими вождями Договір Вайтанги, за яким Нова Зеландія стала колонією Великобританії.
  • 1900 – російський вчений Олександр Попов вперше в світі передав по радіо сигнал біди в морі.
  • 1922 – укладено Вашингтонську угоду між США, Великобританією, Францією, Італією та Японією про обмеження морських озброєнь.
  • 1945 – створена Всесвітня федерація профспілок.
  • 1948 – угорський фізик Золтан Бей вперше отримав ехосигнал від Місяця. Народження радіолокаційної астрономії.
  • 1950 – радянський МіГ-17 став першим серійним літаком, який перевищив швидкість звуку в горизонтальному польоті.
  • 1952 – зійшла на престол Єлизавета II, правляча королева і глава держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, глава 15 держав Співдружності Націй.
  • 1996 – створена українська антарктична станція "Академік Вернадський" на базі британської станції "Фарадей".

Хто народився 6 лютого

  • 1861 – Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.
  • 1894 – Михайло Чіаурелі, грузинський радянський режисер, кіноактор, сценарист, скульптор, художник.
  • 1895 – Пол Брегг, дієтолог, піонер американського руху за здоровий спосіб життя.
  • 1922 – Патрік Макніл, англійський актор, продюсер.
  • 1932 – Франсуа Трюффо, французький кінорежисер, сценарист, актор, один з основоположників "нової хвилі" в кінематографі.
  • 1945 – Боб Марлі, ямайський гітарист, вокаліст, композитор, "король реггі".
  • 1960 – Ігор Матвієнко, радянський і російський композитор і продюсер.
  • 1962 – Ексл Роуз, американський музикант, вокаліст рок-груп Guns N'Roses і AC/DC.
  • 1966 – Рік Естлі, британський співак, танцюрист, автор пісень.

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