День закоханих: хто такий Валентин та чи був він сам закоханий

День Валентина-2021: насправді ми святкуємо страту святого мученика

Те, що День святого Валентина відзначається 14 лютого, напевно знають усі. А чи відомо вам, чому цей день вважається святом усіх закоханих у багатьох країнах, хто такий Валентин, чи був він сам закоханий, і звідки на це свято з'явилася традиція дарувати сердечка-валентинки? Ми зібрали найцікавіші і дивовижні версії виникнення свята закоханих.

День святого Валентина Фото: Unsplash

У 2021 році День святого Валентина буде вихідним

Щорічно День Валентина відзначається 14 лютого. Таке значиме свято всіх закоханих, на жаль, не є офіційним вихідним. Проте у 2021 році Валентинів день вдало випадає на неділю. Тож це прекрасний привід присвятити цілих два вихідних дні чудесному романтичному святу, влаштувати любовне побачення і зробити багато компліментів своїй другій половинці.

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Біля витоків свята любові – давньоримський пастуший обряд

Спочатку багато істориків пов'язували День святого Валентина з давньоримськими ритуалами луперкаліями, які саме припадали на середину лютого. Свято було присвячене родючості і плодючості та проводилося на честь бога Луперка.

Цей пастуший культ полягав у жертвопринесенні богу тварин, зі шкур яких виготовлялися шкіряні ремені. Ними жерці Луперка, проходячи вулицями в оголеному вигляді, шмагали всіх зустрічних жителів міста. Вважалося, що таке тілесне покарання допомагає родючості, а жінок рятує від бездітності і важких пологів.

Найпопулярніша версія появи свята, і вона ж – найбільш трагічна

Коли церква заборонила проведення луперкалій, їм на зміну прийшов День святого Валентина, який також називається Днем усіх закоханих. Ймовірно, це свято отримало свою назву завдяки імені одного з християнських мучеників, які жили в середньовіччі – Валентина Римського, страта якого саме відбулася 14 лютого, і пам'ять якого католицька церква шанує в цей день.

За легендами, що дійшли до нас, у ІІІ столітті, за часів заборон римського імператора Клавдія II, священик на ім'я Валентин таємно вінчав пари закоханих людей, за що сам згодом був страчений.

Але перед стратою Валентин закохався в красуню дочку свого ката і відправив їй прообраз сучасної валентинки – любовне послання у вигляді сердечка, підписавши його "твій Валентин". На жаль, дівчина прочитала це послання вже після страти закоханого в неї Валентина.

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Валентин був не один

Виявляється, святих із таким ім'ям було кілька, й історики досі сперечаються, кому з них ми зобов'язані появою свята 14 лютого. Крім Валентина Римського, приблизно в той самий час жив Валентин Інтерамнський – християнський святий, шанований як священномученик.

Він прославився своїм даром цілительства, зумівши силою молитви поставити на ноги сина римського аристократа Кратона. Приголомшені таким чудом, батьки хлопчика, багато городян, а також син градоначальника прийняли віру у Христа. За це Валентин був заарештований, а після відмови принести жертву язичницьким богам обезголовлений.

Через дату 14 лютого згадується ще й мученик Валентин, постраждалий в Римській провінції Африка. Однак про нього відомостей ще менше.

Головна традиція Дня святого Валентина – листівки-валентинки

До наших днів збереглася красива романтична традиція на День святого Валентина обдаровувати коханих людей валентинками, а також квітами, цукерками і романтичними освідченнями в коханні.

Можливо, любовне послання почало називатися валентинкою на згадку про листівку нещасного закоханого Валентина, підписаного його ім'ям.

Створення найпершої валентинки приписують також герцогу Орлеанському Карлу І на початку XV століття, який, перебуваючи в лондонській в'язниці, писав любовні послання своїй дружині.

Свою популярність валентинки набули вже в XVIII столітті, особливо в Англії: там в якості подарунків обмінювалися листівками з різнокольорового паперу, підписаними барвистими чорнилом.

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До речі, є прикмета у Валентинів день: вважається, що закохані пари, які зіграли весілля в це свято, отримують любов і щастя на довгі роки.

Раніше ми публікували весільний гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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