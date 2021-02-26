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День ангела Світлани: красиві привітання у віршах і прозі

Сьогодні, 06:10

Сьогодні день ангела Світлани: не забудьте привітати всіх знайомих іменинниць

Сьогодні, 26 лютого, всі Світлани, Світули, Світланки відзначають день ангела і законно отримують на свою адресу найтепліші, ніжні, милі, гарні і радісні вітання з іменинами.

Згідно з церковним календарем, свої іменини Світлана відзначає зовсім нечасто, лише двічі на рік, 26 лютого і 2 квітня. Сьогодні згадується Преподобна Фотинія (Світлана) Палестинська, свята мучениця, що жила у V столітті в Ізраїлі.

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Ім'я Світлана в перекладі означає світла, чиста. Дівчата з таким ім'ям зазвичай впевнені в собі, енергійні наполегливі й цілеспрямовані.

З днем ангела
З днем ангела
Фото: Unsplash

У день ангела Світлани ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі, радісні і філософські привітання з іменинами у віршах і прозі.

Красиві привітання з іменинами Світлани в прозі

***

Дорога Світлана! Бажаємо, щоб сяйво твого імені, тепло твого серця і широта твоєї душі зробили твоє життя щасливим, легким і радісним. Нехай у ньому будуть лише хороші моменти і позитивні емоції. Нехай у ньому ніколи не буде місця суму, тузі і розчаруванню. Бажаємо здоров'я, енергії, сил і процвітання!

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З днем ангела
З днем ангела
Фото: Unsplash

Найкращі привітання Світлані з днем ангела у віршах

***

Светлана рождена для счастья,
Для восхищенья и любви,
Пусть испытания и ненастья
Судьба оставит позади.

Подарит много дней хороших,
Улыбок море и добра,
Здоровья крепкого побольше,
Чтоб, не болея, жить до ста!

Пусть рядом будут все родные,
Работа радует всегда,
Дороги будут все открыты,
В душе всегда цветет весна!

З днем ангела
З днем ангела
Фото: Unsplash

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Короткі смс привытання з іменинами Світлани

***

Желаю, дорогая Света,
Тебе здоровья, много сил!
Всегда любовью будь согрета,
Чтоб радость каждый день дарил!

Осуществляй мечты, стремления,
Будь хороша всегда собой,
Лови от жизни наслаждение
И озаряй мир добротой!

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Ефектні привітання Світлані з днем ангела

***

Світлано, з днем ангела! Будь прекрасна, енергійна, весела і нехай жодні негаразди тебе не торкнуться. Бажаю ніколи в собі не сумніватися і досягати бажаного. Нехай тебе оточують тільки добрі і щирі люди!

З днем ангела
З днем ангела
Фото: Unsplash

День ангела Світлани: прикольні побажання

***

Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Желаю радости, уюта,
Ценить и годы, и минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Добро дарить и получать!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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