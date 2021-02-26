День ангела Світлани: красиві привітання у віршах і прозі
Сьогодні день ангела Світлани: не забудьте привітати всіх знайомих іменинниць
Сьогодні, 26 лютого, всі Світлани, Світули, Світланки відзначають день ангела і законно отримують на свою адресу найтепліші, ніжні, милі, гарні і радісні вітання з іменинами.
Згідно з церковним календарем, свої іменини Світлана відзначає зовсім нечасто, лише двічі на рік, 26 лютого і 2 квітня. Сьогодні згадується Преподобна Фотинія (Світлана) Палестинська, свята мучениця, що жила у V столітті в Ізраїлі.
Ім'я Світлана в перекладі означає світла, чиста. Дівчата з таким ім'ям зазвичай впевнені в собі, енергійні наполегливі й цілеспрямовані.
У день ангела Світлани ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі, радісні і філософські привітання з іменинами у віршах і прозі.
Красиві привітання з іменинами Світлани в прозі
***
Дорога Світлана! Бажаємо, щоб сяйво твого імені, тепло твого серця і широта твоєї душі зробили твоє життя щасливим, легким і радісним. Нехай у ньому будуть лише хороші моменти і позитивні емоції. Нехай у ньому ніколи не буде місця суму, тузі і розчаруванню. Бажаємо здоров'я, енергії, сил і процвітання!
Найкращі привітання Світлані з днем ангела у віршах
***
Светлана рождена для счастья,
Для восхищенья и любви,
Пусть испытания и ненастья
Судьба оставит позади.
Подарит много дней хороших,
Улыбок море и добра,
Здоровья крепкого побольше,
Чтоб, не болея, жить до ста!
Пусть рядом будут все родные,
Работа радует всегда,
Дороги будут все открыты,
В душе всегда цветет весна!
Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.
Короткі смс привытання з іменинами Світлани
***
Желаю, дорогая Света,
Тебе здоровья, много сил!
Всегда любовью будь согрета,
Чтоб радость каждый день дарил!
Осуществляй мечты, стремления,
Будь хороша всегда собой,
Лови от жизни наслаждение
И озаряй мир добротой!
Ефектні привітання Світлані з днем ангела
***
Світлано, з днем ангела! Будь прекрасна, енергійна, весела і нехай жодні негаразди тебе не торкнуться. Бажаю ніколи в собі не сумніватися і досягати бажаного. Нехай тебе оточують тільки добрі і щирі люди!
День ангела Світлани: прикольні побажання
***
Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Желаю радости, уюта,
Ценить и годы, и минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Добро дарить и получать!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше