День ангела Світлани: красиві привітання у віршах і прозі

Сьогодні день ангела Світлани: не забудьте привітати всіх знайомих іменинниць

Сьогодні, 26 лютого, всі Світлани, Світули, Світланки відзначають день ангела і законно отримують на свою адресу найтепліші, ніжні, милі, гарні і радісні вітання з іменинами.

Згідно з церковним календарем, свої іменини Світлана відзначає зовсім нечасто, лише двічі на рік, 26 лютого і 2 квітня. Сьогодні згадується Преподобна Фотинія (Світлана) Палестинська, свята мучениця, що жила у V столітті в Ізраїлі.

Ім'я Світлана в перекладі означає світла, чиста. Дівчата з таким ім'ям зазвичай впевнені в собі, енергійні наполегливі й цілеспрямовані.

З днем ангела Фото: Unsplash

У день ангела Світлани ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі, радісні і філософські привітання з іменинами у віршах і прозі.

Красиві привітання з іменинами Світлани в прозі

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Дорога Світлана! Бажаємо, щоб сяйво твого імені, тепло твого серця і широта твоєї душі зробили твоє життя щасливим, легким і радісним. Нехай у ньому будуть лише хороші моменти і позитивні емоції. Нехай у ньому ніколи не буде місця суму, тузі і розчаруванню. Бажаємо здоров'я, енергії, сил і процвітання!

З днем ангела Фото: Unsplash

Найкращі привітання Світлані з днем ангела у віршах

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Светлана рождена для счастья,

Для восхищенья и любви,

Пусть испытания и ненастья

Судьба оставит позади.



Подарит много дней хороших,

Улыбок море и добра,

Здоровья крепкого побольше,

Чтоб, не болея, жить до ста!



Пусть рядом будут все родные,

Работа радует всегда,

Дороги будут все открыты,

В душе всегда цветет весна!

З днем ангела Фото: Unsplash

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Короткі смс привытання з іменинами Світлани

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Желаю, дорогая Света,

Тебе здоровья, много сил!

Всегда любовью будь согрета,

Чтоб радость каждый день дарил!



Осуществляй мечты, стремления,

Будь хороша всегда собой,

Лови от жизни наслаждение

И озаряй мир добротой!

Ефектні привітання Світлані з днем ангела

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Світлано, з днем ангела! Будь прекрасна, енергійна, весела і нехай жодні негаразди тебе не торкнуться. Бажаю ніколи в собі не сумніватися і досягати бажаного. Нехай тебе оточують тільки добрі і щирі люди!

З днем ангела Фото: Unsplash

День ангела Світлани: прикольні побажання

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Поздравляю тебя, Светик,

Шлю с утра тебе приветик,

Желаю радости, уюта,

Ценить и годы, и минуты,

Любить, смеяться и мечтать,

Добро дарить и получать!

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