День ангела Светланы: красивые поздравления в стихах и прозе
Сегодня день ангела Светланы: не забудьте поздравить всех знакомых именинниц
Сегодня, 26 февраля, все Светы, Светланы, Светули, Светики и Светочки отмечают день ангела и законно получают в свой адрес самые теплые, нежные, милые, красивые и радостные поздравления с именинами.
Согласно церковному календарю, свои именины Светлана отмечает совсем нечасто, всего дважды в год, 26 февраля и 2 апреля. Сегодня вспоминается Преподобная Фотиния (Светлана) Палестинская, святая мученица, жившая в V веке в Израиле.
Имя Светлана в переводе означает светлая, чистая. Девушки с таким именем обычно уверенные в себе, энергичные настойчивые и целеустремленные.
В день ангела Светланы мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.
Красивые поздравления с именинами Светланы в прозе
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Дорогая Светлана! Желаем, чтобы свет твоего имени, тепло твоего сердца и широта твоей души сделали твою жизнь счастливой, легкой и радостной. Пускай ней будут только хорошие моменты и положительные эмоции. Пускай в ней никогда не будет места печалям, тоске и разочарованию. Желаем здоровья, энергии, сил и процветания!
Лучшие поздравления Светлане с днем ангела в стихах
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Светлана рождена для счастья,
Для восхищенья и любви,
Пусть испытания и ненастья
Судьба оставит позади.
Подарит много дней хороших,
Улыбок море и добра,
Здоровья крепкого побольше,
Чтоб, не болея, жить до ста!
Пусть рядом будут все родные,
Работа радует всегда,
Дороги будут все открыты,
В душе всегда цветет весна!
Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.
Короткие смс поздравления с именинами Светланы
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Желаю, дорогая Света,
Тебе здоровья, много сил!
Всегда любовью будь согрета,
Чтоб радость каждый день дарил!
Осуществляй мечты, стремления,
Будь хороша всегда собой,
Лови от жизни наслаждение
И озаряй мир добротой!
Эффектные поздравления Свете с днем ангела
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Светлана, с днем ангела! Будь прекрасна, энергична, весела и пусть никакие невзгоды тебя не коснутся. Желаю никогда в себе не сомневаться и добиваться желаемого. Пусть тебя окружают только добрые и искренние люди!
День ангела Светланы: прикольные пожелания
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Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Желаю радости, уюта,
Ценить и годы, и минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Добро дарить и получать!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.
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