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День ангела Светланы: красивые поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 06:10

Сегодня день ангела Светланы: не забудьте поздравить всех знакомых именинниц

Сегодня, 26 февраля, все Светы, Светланы, Светули, Светики и Светочки отмечают день ангела и законно получают в свой адрес самые теплые, нежные, милые, красивые и радостные поздравления с именинами.

Согласно церковному календарю, свои именины Светлана отмечает совсем нечасто, всего дважды в год, 26 февраля и 2 апреля. Сегодня вспоминается Преподобная Фотиния (Светлана) Палестинская, святая мученица, жившая в V веке в Израиле.

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Имя Светлана в переводе означает светлая, чистая. Девушки с таким именем обычно уверенные в себе, энергичные настойчивые и целеустремленные.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Unsplash

В день ангела Светланы мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами в стихах и прозе.

Красивые поздравления с именинами Светланы в прозе

***

Дорогая Светлана! Желаем, чтобы свет твоего имени, тепло твоего сердца и широта твоей души сделали твою жизнь счастливой, легкой и радостной. Пускай ней будут только хорошие моменты и положительные эмоции. Пускай в ней никогда не будет места печалям, тоске и разочарованию. Желаем здоровья, энергии, сил и процветания!

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С днем ангела
С днем ангела
Фото: Unsplash

Лучшие поздравления Светлане с днем ангела в стихах

***

Светлана рождена для счастья,
Для восхищенья и любви,
Пусть испытания и ненастья
Судьба оставит позади.

Подарит много дней хороших,
Улыбок море и добра,
Здоровья крепкого побольше,
Чтоб, не болея, жить до ста!

Пусть рядом будут все родные,
Работа радует всегда,
Дороги будут все открыты,
В душе всегда цветет весна!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Unsplash

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Короткие смс поздравления с именинами Светланы

***

Желаю, дорогая Света,
Тебе здоровья, много сил!
Всегда любовью будь согрета,
Чтоб радость каждый день дарил!

Осуществляй мечты, стремления,
Будь хороша всегда собой,
Лови от жизни наслаждение
И озаряй мир добротой!

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Эффектные поздравления Свете с днем ангела

***

Светлана, с днем ангела! Будь прекрасна, энергична, весела и пусть никакие невзгоды тебя не коснутся. Желаю никогда в себе не сомневаться и добиваться желаемого. Пусть тебя окружают только добрые и искренние люди!

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Unsplash

День ангела Светланы: прикольные пожелания

***

Поздравляю тебя, Светик,
Шлю с утра тебе приветик,
Желаю радости, уюта,
Ценить и годы, и минуты,
Любить, смеяться и мечтать,
Добро дарить и получать!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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