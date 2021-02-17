Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Надсилайте красиві і добрі привітання з днем народження іменинницям

Найніжніші, найдобріші, найпозитивніші і найгарніші привітання з днем народження жінці ми адресуємо милим подругам, добрій дружині, єдиній мамі, улюбленим сестрам і всім представницям прекрасної статі в їх свято.

З Днем народження! Фото: Pixabay

Привітання з днем народження іменинниці приймають тільки раз на рік, на відміну від дня ангела, який у деяких щасливиць може повторюватися мало не кожен місяць. Як красиво, приємно, яскраво і незабутньо привітати кохану, рідну і близьку жінку з днем народження? Звичайно ж, відправити їй найкращі, зворушливі, ніжні і позитивні привітання в день народження!

З Днем народження! Фото: Pixabay

Милі і красиві привітання з днем народження жінці

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С днем рождения поздравляю!

Счастья искренне желаю,

Света, солнца, доброты,

Чтоб была счастливой ты.



Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслаждение,

Много добрых новостей

И, конечно, нас – гостей.



Чтоб мечты и все желанья

Исполнялись без труда.

Что могу еще добавить?

С днем рождения тебя!

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Красиві привітання з днем народження жінці у прозі

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В этот праздничный день желаю вам исполнения всех желаний. Пусть сбудутся лучшие мечты! Пусть успех и вдохновение будут вашими постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от восторга и счастья. Желаю, чтобы вас окружали искренние улыбки ваших родных и близких людей. Еще, конечно же, желаю, чтобы вы всегда оставались такой же неповторимой и очаровательной. С днем рождения!

З Днем народження! Фото: Pixabay

Ефектні привітання з днем народження жінці

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Поздравляю с днем рождения!

Пожелаю я добра,

Счастья, мудрости, успеха

И домашнего тепла!



Красоты, уюта, ласки,

Слезы никогда не лить,

Жить все время словно в сказке

И всегда любимой быть.

Милі привітання з днем народження жінці у прозі

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Поздравляю с днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и радостной!

З Днем народження! Фото: Pixabay

Кращі привітання з днем народження жінці

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Пусть синяя птица в твой дом постучится,

Желаю мечтам и желаниям сбыться.

Для женского счастья ведь много не надо —

Чтоб были родные здоровы и рядом.



Пусть жизнь наполняется счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.

Желаю чудесных, волшебных мгновений.

Скажу от души тебе я: с днем рожденья!

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Привітання з днем народження своїми словами подрузі

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Дорогая подруга! Поздравляю с днем рождения! Желаю быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной! Желаю тебе здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья!

З Днем народження! Фото: Pixabay

Красиві привітання з днем народження жінці у віршах

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Желаю быть всегда красивой,

Сиять как яркая звезда,

Веселой, радостной, счастливой,

Не вспоминая про года.



Работа пусть приносит пользу,

Финансы пусть текут рекой,

И исполняются желанья,

Не только в день рожденья твой!

Привітання з днем народження жінці прикольні і добрі

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю много ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Пусть твоя голова кружится от любви, а земля уходит из-под ног от счастья. Пусть тебя согревают теплые слова близких и родных, пусть твое сердце никогда не познает разочарования. Желаю много тебе улыбок и позитива в жизни. Живи, мечтай, люби, сияй, наслаждайся и удивляйся. Настоящего тебе женского счастья!

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