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До ювілею Лесі Українки ведучі телеканалу "Україна" прочитали її натхненну поезію (відео)

Сьогодні, 13:57

У проєкті брали участь Олексій Суханов, Олена Кот, Ольга Грицик та Олег Панюта

До 150-річчя славної письменниці телеканал "Україна" створив проморолик, в якому ведучі інформаційних і соціально-публіцистичних проектів Олексій Суханов, Олена Кот, Ольга Грицик, Олег Панюта читають лірику Лесі Українки.

Ведучі вибрали один з кращих зразків громадянської лірики в нашій літературі – вірш "Слово, чому ти не твердая криця" зі збірки "Думи і мрії". Рядки, написані майже півтора століття тому, і сьогодні, за часів, коли слово часто стає зброєю, звучать як ніколи актуально.

Поетеса, письменниця і перекладачка. Вона знала 11 мов, а свій перший вірш написала в 9 років. Намагаючись вилікувати важку хворобу – туберкульоз кісток – вона багато подорожувала. І весь час писала, збирала український фольклор і вела активну громадську діяльність.

Дізнайтеся також і про правила життя видатної поетеси.

Правила життя Лесі Українки
Відео: Сьогодні

Ми ще підготували до ювілею цікавий поетично-музичний тест: спробуйте впізнати серед сучасних хітів вірші Лесі Українки. Повірте, це не так просто.

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Джерело: Сьогодні
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