Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі
Надсилайте найкращі листівки і привітання з днем народження чоловікам іменинникам
Добрі, позитивні, оптимістичні листівки, вірші і вітання з днем народження чоловікові ми адресуємо дорогим друзям, милим приятелям, ніжному чоловікові, найкращому батькові, коханим синам, братам, дядькам, племінникам, хресникам і всім представникам сильної статі на їхнє свято.
Читайте також:Красиві привітання з днем ангела у прозі і віршах
Привітання з днем народження іменинники приймають тільки раз на рік, на відміну від дня ангела, який у багатьох людей може повторюватися мало щомісяця. Як яскраво, ефектно і незабутньо привітати дорогого, улюбленого і рідного чоловіка з Днем народження? Адресуйте йому найкращі, позитивні, романтичні і прикольні привітання на день народження!
Офіційні привітання з днем народження чоловікові
***
Пусть будет все благополучно
И на работе, и в семье,
Надежно радует получка,
Уйдет печаль в небытие.
Пускай за сильными плечами
Живут стабильность и любовь,
И пусть удача будет с вами,
Успех приходит вновь и вновь!
Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.
Добрі привітання з днем народження в прозі
***
Від душі вітаю з днем народження чудову людину і бравого чоловіка. Бажаю рівної і широкої дороги до великих цілей і великих перемог! Бажаю міцних сил і відмінного здоров'я! Бажаю світлої удачі та незгасимої любові!
Привітання з днем народження прикольні коханому чоловікові
***
С днем рождения, любимый, поздравляю я тебя.
Я тебе желаю счастья, твое счастье – это я!
А еще хочу сегодня, в день прекрасный, пожелать
Я тебе большой удачи и всегда все успевать.
Пусть с тобою будут рядом твои верные друзья
И любимая, конечно, то есть снова я-я-я!
Много солнечного света, и улыбок, и чудес,
Путь же будет все отлично, просто счастья до небес!
Найкращі привітання з днем народження чоловікові від друзів
***
Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!
Ефектні привітання коханому чоловікові з днем народження своїми словами
***
Мій коханий чоловіку, вітаю тебе з днем народження! Ти моя радість і щастя, мій казковий всесвіт, ти мій світ і світло у віконці – спасибі тобі за це. Я тобі бажаю досягти поставлених цілей, прагнути до успіху і ніколи не здаватися. Ти мужній і сильний, у тебе неодмінно все вийде так, як ти сам захочеш, а я завжди підтримаю в твоїх починаннях. З тобою я щаслива і хочу, щоб наше щастя було вище неба.
Добрі привітання з днем народження другові
***
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Прикольне привітання з днем народження хлопцю
Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным,
Элегантным, гениальным
И немножечко брутальным.
Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!
Раніше ми публікували найкращі привітання з днем весілля.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше