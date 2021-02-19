Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Надсилайте найкращі листівки і привітання з днем народження чоловікам іменинникам

Добрі, позитивні, оптимістичні листівки, вірші і вітання з днем народження чоловікові ми адресуємо дорогим друзям, милим приятелям, ніжному чоловікові, найкращому батькові, коханим синам, братам, дядькам, племінникам, хресникам і всім представникам сильної статі на їхнє свято.

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Привітання з днем народження іменинники приймають тільки раз на рік, на відміну від дня ангела, який у багатьох людей може повторюватися мало щомісяця. Як яскраво, ефектно і незабутньо привітати дорогого, улюбленого і рідного чоловіка з Днем народження? Адресуйте йому найкращі, позитивні, романтичні і прикольні привітання на день народження!

З днем народження листівки та вірші Фото: bonnycards

Офіційні привітання з днем народження чоловікові

***

Пусть будет все благополучно

И на работе, и в семье,

Надежно радует получка,

Уйдет печаль в небытие.



Пускай за сильными плечами

Живут стабильность и любовь,

И пусть удача будет с вами,

Успех приходит вновь и вновь!

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Привітання і яскраві листівки з днем народження чоловікові Фото: Pexels

Добрі привітання з днем народження в прозі

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Від душі вітаю з днем народження чудову людину і бравого чоловіка. Бажаю рівної і широкої дороги до великих цілей і великих перемог! Бажаю міцних сил і відмінного здоров'я! Бажаю світлої удачі та незгасимої любові!

Побажання і картинки з днем народження чоловікові Фото: bonnycards

Привітання з днем народження прикольні коханому чоловікові

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С днем рождения, любимый, поздравляю я тебя.

Я тебе желаю счастья, твое счастье – это я!

А еще хочу сегодня, в день прекрасный, пожелать

Я тебе большой удачи и всегда все успевать.

Пусть с тобою будут рядом твои верные друзья

И любимая, конечно, то есть снова я-я-я!

Много солнечного света, и улыбок, и чудес,

Путь же будет все отлично, просто счастья до небес!

Вітальні листівки з днем народження чоловікові Фото: bonnycards

Найкращі привітання з днем народження чоловікові від друзів

***

Пусть будет в жизни все стабильно,

И по-мужски надежно, сильно.

Карьера крепнет и растет,

Любимая с работы ждет,

Друзья тебя не забывают,

На отдых часто приглашают,

Врачи обходят стороной,

На сердце радость и покой,

И вслед все смотрят с уваженьем.

Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Ефектні привітання коханому чоловікові з днем народження своїми словами

***

Мій коханий чоловіку, вітаю тебе з днем народження! Ти моя радість і щастя, мій казковий всесвіт, ти мій світ і світло у віконці – спасибі тобі за це. Я тобі бажаю досягти поставлених цілей, прагнути до успіху і ніколи не здаватися. Ти мужній і сильний, у тебе неодмінно все вийде так, як ти сам захочеш, а я завжди підтримаю в твоїх починаннях. З тобою я щаслива і хочу, щоб наше щастя було вище неба.

З днем народження чоловікові: малюнки й вірші Фото: bonnycards

Добрі привітання з днем народження другові

***

Желаю в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!



Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

З днем народження: листівки чоловікові Фото: bonnycards

Прикольне привітання з днем народження хлопцю

Будь успешным, креативным,

Сильным, смелым, позитивным,

Элегантным, гениальным

И немножечко брутальным.



Счастье с ног пускай сбивает,

А здоровье расцветает.

Чтоб не только в день рожденья

Было классным настроенье.



Чтоб икру мог ложкой кушать,

Звон монет все время слушать,

Быть любимым и любить.

В общем, очень круто жить!

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