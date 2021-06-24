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Церковні свята 24 червня: історія та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 червня, 10:58
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Сьогодні, 24 червня, церква вшановує апостолів від сімдесяти Варфоломія і Варнави. Іменини святкують Варнава, Єфрем і Марія.
Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

24 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Варнави, апостола від сімдесяти і засновника Кіпрської церкви.

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Історія свята

Варнава народився в І столітті на Кіпрі. Батьки назвали сина Іосієй, а ось своє друге ім'я, яке в перекладі означає "син утіхи", він отримав від інших апостолів за те, що робив щедрі пожертви для християнської церкви.

В юні роки батьки відправили Варнаву до Єрусалиму на навчання у іудейського вченого Гамалиїла, де він здобував освіту разом із Савлом – майбутнім апостолом Павлом. Потім він повернувся на рідний острів, заснував церкву і проповідував християнство. Однак його побили камінням іудеї, від чого він загинув.

Варнава є автором багатьох богословських праць. Мощі святого були знайдені в 488 році.

Церковні свята та події 24 червня

Також цього дня шанується пам'ять апостола Варфоломія. Святкуються чудотворні ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча") і "Споручниця грішних".

Народне свято

У народі 24 червня шанувався святий Варнава. Вважалося, що в полудень дня Варнави починала буянити нечиста сила. Люди говорили, що біси на Варнаву прагнуть поділити між собою сфери впливу: хто буде хомути і віжки путати, хто різні хвороби насилати, хто трави отрутою наповнювати, а хто просто лякати. У цей день в жодному разі не можна було рвати траву і збирати цілющі рослини.

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Іменини 24 червня святкують: Варнава, Єфрем і Марія.

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Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

***

Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье длится бесконечно,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на сильных парусах
Успех придет во всех делах!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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