Церковні свята 24 червня: історія та привітання

Сьогодні, 24 червня, церква вшановує апостолів від сімдесяти Варфоломія і Варнави. Іменини святкують Варнава, Єфрем і Марія.

Яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

24 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Варнави, апостола від сімдесяти і засновника Кіпрської церкви.

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Історія свята

Варнава народився в І столітті на Кіпрі. Батьки назвали сина Іосієй, а ось своє друге ім'я, яке в перекладі означає "син утіхи", він отримав від інших апостолів за те, що робив щедрі пожертви для християнської церкви.

В юні роки батьки відправили Варнаву до Єрусалиму на навчання у іудейського вченого Гамалиїла, де він здобував освіту разом із Савлом – майбутнім апостолом Павлом. Потім він повернувся на рідний острів, заснував церкву і проповідував християнство. Однак його побили камінням іудеї, від чого він загинув.

Варнава є автором багатьох богословських праць. Мощі святого були знайдені в 488 році.

Церковні свята та події 24 червня

Також цього дня шанується пам'ять апостола Варфоломія. Святкуються чудотворні ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча") і "Споручниця грішних".

Народне свято

У народі 24 червня шанувався святий Варнава. Вважалося, що в полудень дня Варнави починала буянити нечиста сила. Люди говорили, що біси на Варнаву прагнуть поділити між собою сфери впливу: хто буде хомути і віжки путати, хто різні хвороби насилати, хто трави отрутою наповнювати, а хто просто лякати. У цей день в жодному разі не можна було рвати траву і збирати цілющі рослини.

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Іменини 24 червня святкують: Варнава, Єфрем і Марія.

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Яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

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Вас поздравляем с сердцем чистым

И с настроением лучистым,

Пусть счастье длится бесконечно,

Здоровье будет безупречным,

Только добро вокруг творится,

И лишь удача в дверь стучится.

И пусть на сильных парусах

Успех придет во всех делах!

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