Церковні свята 24 червня: історія та привітання

24 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Варнави, апостола від сімдесяти і засновника Кіпрської церкви.
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Історія свята
Варнава народився в І столітті на Кіпрі. Батьки назвали сина Іосієй, а ось своє друге ім'я, яке в перекладі означає "син утіхи", він отримав від інших апостолів за те, що робив щедрі пожертви для християнської церкви.
В юні роки батьки відправили Варнаву до Єрусалиму на навчання у іудейського вченого Гамалиїла, де він здобував освіту разом із Савлом – майбутнім апостолом Павлом. Потім він повернувся на рідний острів, заснував церкву і проповідував християнство. Однак його побили камінням іудеї, від чого він загинув.
Варнава є автором багатьох богословських праць. Мощі святого були знайдені в 488 році.
Церковні свята та події 24 червня
Також цього дня шанується пам'ять апостола Варфоломія. Святкуються чудотворні ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча") і "Споручниця грішних".
Народне свято
У народі 24 червня шанувався святий Варнава. Вважалося, що в полудень дня Варнави починала буянити нечиста сила. Люди говорили, що біси на Варнаву прагнуть поділити між собою сфери впливу: хто буде хомути і віжки путати, хто різні хвороби насилати, хто трави отрутою наповнювати, а хто просто лякати. У цей день в жодному разі не можна було рвати траву і збирати цілющі рослини.
Хто відзначає день ангела
Іменини 24 червня святкують: Варнава, Єфрем і Марія.
Привітання для іменинників в день ангела
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Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье длится бесконечно,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на сильных парусах
Успех придет во всех делах!
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