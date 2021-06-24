Церковные праздники 24 июня: история и поздравления

24 июня в православной церкви чтится память святителя Варнавы, апостола от семидесяти и основателя Кипрской церкви.
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История праздника
Варнава родился в І веке на Кипре. Родители назвали сына Иосией, а вот свое второе имя, которое в переводе означает "сын утешения", он получил от других апостолов за то, что делал щедрые пожертвования для христианской церкви.
В юные годы родители отправили Варнаву в Иерусалим на обучение у иудейского ученого Гамалиила, где он получал образование вместе с Савлом – будущим апостолом Павлом. Затем он вернулся на родной остров, основал церковь и проповедовал христианство. Однако его побили камнями иудеи, от чего он погиб.
Варнава является автором многих богословских трудов. Мощи святого были обретены в 488 году.
Церковные праздники и события 24 июня
Также в этот день чтится память апостола Варфоломея. Празднуются чудотворные иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая") и "Споручница грешных".
Народный праздник
В народе 24 июня почитался святой Варнава. Считалось, что в полдень дня Варнавы начинала буянить нечистая сила. Люди говорили, что бесы на Варнаву стремятся поделить между собой сферы влияния: кто будет хомуты и вожжи спутывать, кто разные болезни насылать, кто травы ядом наполнять, а кто просто пугать. В этот день ни в коем случае нельзя было рвать траву и собирать целебные растения.
Кто отмечает день ангела
Именины 24 июня празднуют: Варнава, Ефрем и Мария.
Поздравления для именинников в день ангела
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Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье длится бесконечно,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на сильных парусах
Успех придет во всех делах!
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