24 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний День феї, День Варнави, Різдво Іоанна Хрестителя у західних християн – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 20 червня.

24 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 24 червня? Міжнародний День феї. Різдво Іоанна Хрестителя – у західних християн. День апостолів Варфоломія і Варнави, ікони Божої Матері "Достойно є" – в православному календарі. День Варнави – в народному календарі. Іменини святкують Варнава, Єфрем і Марія.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 24 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 червня.

Міжнародний день феї (International Fairy Day) – свято вперше з'явилося в Європейських країнах і було організоване на честь фольклорних чарівних казкових істот.

Янів день (Ліго) – народне свято відзначається в Латвії та Естонії.

Івана Купала – святкується в Литві.

Інті Раймі і День індіанців – відзначає Перу, Болівія, Еквадор на честь бога Сонця.

День Незалежності – святкує Шотландія.

Яке сьогодні свято

24 червня в православній церкві шанується пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави. Проводиться святкування ікон Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча"), "Споручниця грішних", Корецької (на 4-й день після Трійці).

У католиків 24 червня відзначається Різдво Іоанна Хрестителя – свято встановлене на згадку про народження Іоанна Предтечі і подій, описаних у Євангелії від Луки.

У народі 24 червня вшановували святого Варнаву. Вважалося, що в день Варнави, у самий полудень, особливо активною стає нечиста сила, яка ділить між собою сфери впливу на людей.

Прикмети на 24 червня

на Варнаву у жодному разі не можна рвати траву;

на Варнаву нечиста сила сплутує хомути і віжки;

на Варнаву біси лякають людей і отруюють траву.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 червня

1934 – українська столиця була перенесена з Харкова до Києва.

1941 – було створено Радянське Інформбюро, що давало інформацію про військові дії.

1945 – відбувся Парад Перемоги на Красній площі в Москві з киданням нацистських прапорів.

1947 – вперше з'явилося офіційне повідомлення про НЛО.

Хто народився 24 червня

1888 – Микола Смолич, радянський український актор і режисер.

1920 – Володимир Харитонов, радянський поет-пісняр.

1987 – Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, найкращий бомбардир "Барселони".

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