Азія готується до новорічної ночі: чого очікують китайці від року Бика (відео)

Дивіться, як готуються до зустрічі Нового року на батьківщині в Китаї і в усьому світі: цікаві традиції Свята Весни

Сьогодні, 11 лютого, в Азії готуються до новорічної ночі. Настає Свято Весни, яке у нас називається Новим роком за китайським календарем.

А незабаром настане звичніше для європейців свято – День святого Валентина, до якого також всі готуються. Ми зібрали для вас 14 крутих ідей, як незабутньо зустріти День Валентина.

Згідно з китайським гороскопом, традиційно господарем року є якась тварина. 2021 року це – Бик. Чого очікують від нього китайці? Дивіться в нашому сюжеті.

Анна Левицька. Новини Сегодня. Канал "Україна" Відео: Сьогодні

Зустріч Нового року в Азії 2021 року припадає на лютий. Важко уявити вулиці китайських міст гарнішими, ніж цієї пори року: класичний декор – це паперові ліхтарики, які поєднуються з сучасною ілюмінацією.

У місті Ухань, що попереднього року стало центром коронавірусу, як ніде, захоплюються прогулянками. І якщо торік всі сиділи по домівках і люди не могли виходити на вулицю, то зараз справи йдуть зовсім інакше.

Китайці вірять, що прийдешній рік буде кращим, ніж минулий – дійсно важкий як через пандемію, так і через уповільнення зростання економіки. У всякому разі, так сказано і в древніх гороскопах.

Бик – символ землі. А в стародавні часи люди вірили, що земля може принести багатство. Головна риса бика – старанність. Він найпрацьовитіший з усіх свійських тварин, краще за інших долає труднощі. Інша його риса – велике терпіння. Це дуже терпляча і могутня тварина.

Напередодні Нового року полки китайських магазинів буквально ломляться від іграшкових биків: червоних, помаранчевих, білих – на будь-який смак.

Інша популярна купівля в Китаї на свята – нові капці. Придбання нового взуття на Новий рік – символ нового старту. Це означає інновації, можливість почати все з нуля.

Такі вірування прийшли ще зі Стародавнього Китаю. І хоча зараз багато людей ставляться до гороскопів скептично, святкових традицій продовжують дотримуватися.

Втім, традиція святкувати рік за китайським календарем стає все більш популярною не лише в Китаї, але і в багатьох країнах світу.

Наприклад, традиційним танцем Лева задобрюють нового господаря року в Сіднеї. У Мілані і Нью-Йорку на честь Місячного Нового року ефектно підсвітили високі будівлі. В Американському Чайнатауні живе численна китайська діаспора, а значить, святкування цієї ночі будуть яскравими.

Раніше ми публікували східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках.

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