Азия готовится к новогодней ночи: чего ожидают китайцы от года Быка (видео)

Смотрите, как готовятся к встрече Нового года на родине в Китае и во всем мире: интересные традиции Праздника Весны

Сегодня, 11 февраля, в Азии готовятся к новогодней ночи. Наступает Праздник Весны, который у нас называется Новым годом по китайскому календарю.

А скоро наступит более привычный для европейцев праздник – День святого Валентина, к которому также все готовятся. Мы собрали для вас 14 крутых идей, как незабываемо встретить День Валентина.

Согласно китайскому гороскопу, традиционно хозяином года является какое-то животное. В 2021 году это – Бык. Чего ожидают от него китайцы? Смотрите в нашем сюжете.

Анна Левицкая. Новости Сегодня. Канал "Украина" Видео: Сегодня

Встреча Нового года в Азии в 2021 году приходится на февраль. Сложно представить улицы китайских городов красивее, чем в это время года: классический декор – это бумажные фонарики, которые сочетаются с современной иллюминацией.

В городе Ухань, который в предыдущем году стал центром коронавируса, как нигде, увлекаются прогулками. И если в прошлом году все сидели по домам и люди не могли выходить на улицу, то сейчас дела обстоят совсем иначе.

Китайцы верят, что наступающий год будет лучше уходящего – действительно тяжелого как из-за пандемии, так и из-за замедления роста экономики. Во всяком случае, так сказано и в древних гороскопах.

Бык – символ земли. А в древние времена люди верили, что земля может принести богатство. Главная черта быка – исполнительность. Он самый трудолюбивый из всех домашних животных, лучше других преодолевает трудности. Другая его черта – большое терпение. Это очень терпеливое и могучее животное.

В канун Нового года полки китайских магазинов буквально ломятся от игрушечных быков: красных, оранжевых, белых – на любой вкус.

Другая популярная покупка в Китае на праздники – новые тапочки. Приобретение новой обуви на Новый год – символ нового старта. Это означает инновации, возможность начать все с нуля.

Такие верования пришли еще из Древнего Китая. И хотя сейчас многие люди относятся к гороскопам скептически, праздничные традиции продолжают соблюдаться.

Впрочем, традиция праздновать год по китайскому календарю становится все популярной не только в Китае, но и во многих странах мира.

К примеру, традиционным танцем Льва задабривают нового хозяина года в Сиднее. В Милане и Нью-Йорке в честь Лунного Нового года эффектно подсветили высокие здания. В Американском Чайнатауне живет многочисленная китайская диаспора, а значит, празднования этой ночи будут яркими.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021

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