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Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 15:03

Дізнайтеся, коли починається Китайський Новий рік у 2021 році, яка в нього історія і чим цікаві традиції

Після зустрічі Нового року-2021 за традиційним європейським і старим слов'янським календарем черга китайського Нового року.

Китайський Новий рік
Китайський Новий рік
Фото: Depositphotos

Це східне свято, присвячене зустрічі нового року, останнім часом дуже популярне серед європейців. Коли настане Новий рік за східним календарем в 2020 році, яка його історія та традиції, дізнайтеся у нашій статті.

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Дата китайського Нового року в 2021 році

Китайський Новий рік зазвичай іде з певним запізненням слідом за традиційним європейським. Жителі країн Азії, як і ми, святкують початок року і нового життєвого циклу. Вважається, що в цей день зима зустрічається з весною, а тому ще одна назва Нового року – Свято весни.

Примітною властивістю Китайського Нового року є непостійна дата. Дата цього свята безпосередньо залежить від місячного календаря, звідси інша назва – Місячний Новий рік. Він настає другого молодика після грудневого дня зимового сонцестояння. Так що дата китайського Нового року може варіюватися в проміжку з 21 січня по 21 лютого.

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Китайський Новий рік-2021 ми будемо відзначати 12 лютого у п'ятницю. На Сході це одне з найтриваліших свят і продовжується воно аж 15 днів. Таким чином, у 2021 році святкування китайського Нового року закінчиться майже разом із зимою – 27 лютого. Насправді це не 2021-й, а 4719 рік, згідно з літочисленням східного календаря.

Цей Новий рік прийде під знаком Білого Металевого Бика і триватиме він трохи менше року – до 1 лютого 2022-го, коли його змінить рік Чорного Водяного Тигра.

Китайський Новий рік-2021: історія свята

Китайський Новий рік
Китайський Новий рік
Фото: Pexels

У свята Нового року в Китаї дуже цікава легенда, що збереглася до наших днів. Китайці називають свій Новий рік "Нянь", що в перекладі означає "рік". Нянь – це страшне і ненажерливе чудовисько, що жило в морській безодні, яке періодично, як раз напередодні Нового року, вибиралося на сушу, нападало на цілі селища і пожирало всіх, хто попадався йому на шляху. Люди боялися Няня, йому жертвували їжу, а самі в цей час ховалися, щоб страховисько нікого не знайшло і не з'їло.

Але одного разу один старий жебрак дивом врятував людей від страшного Няня. Він прикрасив червоною фарбою двері будинку, сам убрався в червоний одяг, взяв ліхтар і хлопавки з бамбука та влаштував такий неймовірний шум, що до смерті налякав чудовисько. З того часу в китайців збереглася традиція шумно і весело зустрічати Новий рік, а обов'язковим атрибутом свят стали вогонь, ліхтарі і червоний колір.

Традиції китайського Нового року

Китайський Новий рік
Китайський Новий рік
Фото: Depositphotos

Ще одна назва китайського Нового року – "зустріч після розлуки". Річ у тім, що на Сході дотримуються важливої новорічної традиції, коли всі члени сім'ї збираються разом за святковим столом. Вважається, що на китайський Новий рік крім живих, за столом також присутні духи померлих родичів, яких прийнято шанувати. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, риби, курки, бобів та інші частування.

Вже з наступного дня люди ходять в гості з привітаннями, мандаринами, які символізують багатство, а також з червоними конвертами з грішми. Також у Китаї популярні галасливі народні гуляння, вуличні ходи і маскаради.

Завершується китайський Новий рік традиційним Фестивалем китайських ліхтарів. Це красиве видовище, коли сотні палаючих ліхтариків піднімаються в нічне небо і прикрашають його своїм світлом.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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