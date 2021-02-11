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Сьогодні молодик: що не можна робити на молодий місяць у Водолії

Сьогодні, 12:58

Дізнайтеся головні особливості і заборони молодика напередодні Китайського Нового року

Сьогодні, 11 лютого, відбудеться черговий зимовий молодик. Які особливості дня, чим він цікавий і небезпечний, що можна, а що у жодному разі не можна робити в цю фазу Місяця, щоб уникнути неприємностей, дізнайтеся в нашій статті.

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Особливості молодика 11 лютого

11 лютого, в четвер, о 21:06 відбудеться молодик під знаком Водолія. Примітно, що цьогоріч він пройде саме в момент настання Китайського Нового року.

А ще День святого Валентина, що наближається, осяється юним і тонким місяцем, який буде ледь помітний у вечірньому небі 14 лютого, а ніч буде ще зовсім темною, що лише додасть романтики святу всіх закоханих. Не пропустіть наші 14 крутих ідей, як незвично зустріти День Валентина.

Молодик, що настає в знаку Водолія, підсилює прагнення людей до внутрішньої свободи і незалежності. Емоції починають проявлятися більш відкрито і вільно. З'являється неприйняття найменшого тиску на себе.

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Молодик – це фаза Місяця, коли він розташовується між Землею і Сонцем практично на одній прямій із ними. Під час молодика супутник Землі непомітний на небі.

Для астрологів молодик – це особливий період, оскільки настає момент нового відліку, коли можна планувати своє життя на прийдешній місячний місяць, а тим більше – початок нового року за східним календарем. Взагалі молодик – це сприятливий період для всепрощення, планування і накопичення сил для нових звершень і важливих справ.

Як поводитися і що не можна робити під час молодика 11 лютого

  • Місяць у Водолії сприяє розкутості, а тому важливо не вдатися анархії і не намагатися самоствердитися у власних очах за рахунок оточуючих.
  • У дні молодика не варто приймати важливі рішення, щоб у подальшому не пошкодувати про це.
  • Не потрібно з'ясовувати стосунки з оточуючими – ви навряд чи досягнете бажаного, зате можете нажити собі нових ворогів.
  • У день молодика краще утриматися від будь-яких починань. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати за кілька днів.
  • Також на молодика не варто перебувати в зневірі, скандалити, бажати комусь зла, тому що весь вихідний від вас негатив може до вас же і повернутися.

Обряди і традиції, як поводитися під час молодика

  • На молодика сприятливо займатися очищенням організму, наприклад, влаштувати розвантажувальний день або одноденне голодування з великою кількістю гарячих напоїв.
  • У період молодика добре позбавлятися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.
  • Сприятливо на молодика займатися творчістю і самоосвітою, можна піти на курси, відвідати майстер-класи та створити шедевр мистецтва.
  • Бажання, загадані на молодика, найчастіше виконуються, головне – вірити в позитивний результат і власні сили.
  • На молодика добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або побудьте якийсь час у проточній воді.

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