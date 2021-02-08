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Новий рік за східним календарем. Які прогнози дав його символ – Білий Віл

Сьогодні, 16:53

Ви вірите в прогнози і гороскопи? Дивіться ексклюзивний рогатий прогноз від символу року-2021

Через кілька днів почнеться одне з найтриваліших свят у світі – китайський Новий рік. І буде це не 2021-й, а 4719-й! Новий рік за східним календарем іде з невеликим запізненням услід за традиційним європейським. У Китаї його святкуватимуть з 12 до 27 лютого.

Астрологи кажуть: перші пів року будуть спокійними, а от у другій половині потрібно поберегти нерви – це час стресів, тому радять подбати про своє здоров'я. Але може скластися враження, що півріччя вже помінялися місцями. Як буде далі? – Любов Кукла дізнавалася.

Автори сюжету: Любов Лялька, Станіслав Котик. Сьогодні. Підсумки. Канал "Україна"

Чи вірити прогнозам, навіть мультяшним?

Здається, все ми зітхнули з полегшенням: 2020 закінчився. А разом з ним пандемія, економічна криза, аномальна погода, протести і репресії – все залишилося позаду. Чи навпаки – 2021-й здивує ще більше? Адже в Мережі гуляє купа мемів, мовляв, бурхливий 2020-й був такою собі репетицією.

Жарти жартами, але ніде правди діти. Згадайте тільки, як починався 2021-й. США, 6 січня, штурм Капітолія, масові заворушення, поранені, загиблі. Десь ми з вами це вже бачили, чи не так? У мультику про Сімпсонів. Звичайний збіг? Чи ці передбачення дійсно збуваються?

Підемо далі. Адже якщо "Сімпсонам" вдалося, так би мовити, напророкувати, то можна згадати і Вангу з Нострадамусом, і інші пророчі моменти. Ви дивилися стрічку "Я – легенда"? За сценарієм цього фільму жахів 2007 року через неправильну вакцину на планеті розпочався масштабний зомбі-апокаліпсис.

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Космічні прибульці – куди ж без них?

Ви вірите в надзвичайне і містичне? Може, нашим життям керує хтось з потойбічного світу? Або в цьому світі нас зробили пішаками? Наприклад, уфолог Володимир Литовка каже, що нічого нового в цьому немає, тому що саме гуманоїди привезли на Землю коронавірус і навіть заздалегідь про це попередили. А все тому, що їм не подобається діяльність людства і вони хочуть провести у нас певну ревізію. Причому вони себе не проявляють, оскільки наш світ їх не зрозуміє. Люди ще не готові до масових контактів. І закони космосу, на думку уфолога, забороняють шукати докази існування інших форм життя.

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Що говорить наука про прогнози

Якщо з законами космосу все зрозуміло, то науково обґрунтовані дані допомагають пояснити ситуацію з позиції здорового глузду. Кандидат біологічних наук, директор НАНЦ Євген Дикий каже: що більша густота населення, то легше поширюється будь-яка епідемія. Звичайно, коли все людство налічувало 100 або 200 мільйонів, це одна історія. Коли досягло мільярда – інша. А вісім мільярдів – можна вважати, що вся планета щільно заселена. І проблема в такому глобальному поширенні вірусу саме в перенаселенні планети. А тому спрогнозувати, коли закінчиться пандемія, неможливо.

Ніхто не забороняє ворожити на кавовій гущі

На думку глави міжнародної філософської школи Ігоря Мехеди, спад епідемії коронавірусної хвороби очікується після весняного рівнодення. А до осені людство подолає цю проблему повністю. Дзеркальна дата 12.02.2021 має закрити той коридор, який відкрила попередня дзеркальна дата. Насправді рік Щура за китайським календарем ще не закінчився, і ми досі живемо в бурхливому 2020-му. Тож 12 лютого вплив року Щура буде завершено. І тоді все заспокоїться.

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Яким буде 2021 рік, залежить від нас самих

Отже, починається рік Білого Металевого Бика. Яким він має бути? Нумеролог Сергій Букацель радить: що б не відбувалося, слід жити в радості. Ми живі, дихаємо – це вже радість. І тоді з таких малих чарунок складеться ціла картина. Здається, саме цього нас і навчила пандемія. Хіба не так?

Що прогнозує символ року-2021 – справжній Білий Бик

Але чи будуть ці маленькі радості? Чи варто готуватися до прикрих сюрпризів? Можливо, щось підкаже символ китайського року. За відповіддю на це питання наша кореспондентка Любов Кукла вирушила в Чернігівську область, єдине місце в Україні, де досі розводять волів і справжніх диких турів.

Головний символ року – це Білий Бик. Нашого провісника, який важить, до речі, аж тонну, звуть Трюм. Саме йому ми надали право вирішувати, який це буде рік: важкий або, навпаки, – легкий і чудовий. Тож нехай збудеться його оптимістичне пророцтво!

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Яка головне властивість року Бика за китайським гороскопом

Взагалі, китайці вірять, що тварина, яке править роком, передає йому свої відмінні ознаки. У биків це рішучість, сила і працьовитість. Волів здавна використовували як робочу силу. Вони тягли вантаж. Тож можна припустити, що нас чекає рік важкої роботи, яка буде добре винагороджуватися.

Але чи готові українці взяти бика за роги і гарувати? Втім, це вже особиста справа кожного.

Раніше ми розповідали про головний колір 2021 року: у чому зустрічати Новий рік Бика.

Всі подробиці в спецтемі Новий рік 2021

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