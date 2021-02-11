Китайський Новий рік дивовижні: традиції та прикмети свята

Дізнайтеся, яких традицій дотримуються у Китайський Новий рік-2021 і на які прикмети важливо звернути увагу

Початок Китайського Нового року в 2021 році припадає на 12 лютого. Це східне свято присвячене новому оберту життєвого циклу і зустрічі зими з весною, а тому воно ще називається Свято весни. Чим цікавий цей період, які традиції китайського Нового року і на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.

А вже за кілька днів, 14 лютого, настане чергове довгоочікуване і радісне свято, присвячене розквіту почуттів, коханню, весні й романтиці – День святого Валентина. Ми готові поділитися з вами привабливими ідеями, як зустріти День усіх закоханих незабутньо і яскраво.

Традиції китайського Нового року

Напередодні Нового року китайці наряджають вулиці і свої житла. Головний колір свята – це червоний, оскільки за повір'ями, він приносить удачу і відганяє злих духів. Люди розфарбовують червоною фарбою двері, розвішують червоні ліхтарики, вішають на вході парні написи на червоному папері з побажаннями добра і щастя.

Китайський Новий рік Фото: Depositphotos

Ще одна назва китайського Нового року – "зустріч після розлуки". Справа в тому, що на Сході дотримуються важливої новорічної традиції, коли всі члени сім'ї збираються разом за святковим столом. Заради цього люди, які живуть в інших містах, обов'язково повертаються до рідної домівки, щоб відсвяткувати головне свято всією родиною. А тому напередодні Нового року в Китаї спостерігається "весняне транспортування" – масове переміщення людей і завантаження транспорту.

Читайте також: Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

Свято символізує єднання поколінь. Вважається, що на китайський Новий рік крім живих, за столом також присутні духи померлих родичів, яких прийнято почитати. Червоні свічки і пахощі, які повинні бути на столі в новорічну ніч, допомагають спілкуватися з богами і духами предків.

Традиції Китайського Нового року Фото: freepik.com

На святковому столі також обов'язково повинні бути різноманітні та символічні частування: пельмені, страви з рису, риби, курки, бобів і ін. Наприклад, пельмені, що нагадують срібні злитки – ритуальна страва, яку ліпить вся сім'я. Риба символізує багатство та різноманіття. А солодкі рисові кульки у китайців асоціюються зі згуртованістю.

Вже з наступного дня люди ходять в гості з привітаннями, мандаринами, що символізують багатство, а також з червоними конвертами з грішми, причому сума обов'язково повинна бути парною. Вважається, що червоний конверт виганяє з людини весь негатив, дарує здоров'я і довголіття. Разом з конвертами дарують невеликі подарунки, солодощі та фрукти.

Також в Китаї популярні галасливі народні гуляння, вуличні процесії, маскаради, яскраві барвисті салюти і оглушливі канонади феєрверків. Вважається, що гучними звуками і вогнем відлякують злих духів і чудовиськ. А тому кожна сім'я прагне запустити в своєму дворі феєрверки і петарди.

Китайський Новий рік Фото: Pexels

Завершується китайський Новий рік традиційним Фестивалем китайських ліхтарів. Це красиве видовище, коли сотні палаючих ліхтариків піднімаються в нічне небо і освітлюють його своїм світлом.

Прикмети на китайський Новий рік:

Головна прикмета, яка збігається з європейською: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. А тому важливо бути радісними, ситими і задоволеними в новорічну ніч.

Слід попросити вибачення у свого оточення і самому пробачити образи, не бажати нікому зла, не лаятися, не згадувати хвороби та погані події – тоді рік пройде вдало і щасливо.

Поганою прикметою вважається використання в період свята ріжучих предметів – ножа, ножиць й ін., Інакше можна перерізати ниточку, яка б пов'язала з удачею.

За народними прикметами, не можна згадувати число "чотири", тому що в китайській мові воно співзвучне зі словом "смерть" і може викликати неприємності.

Чим більше шуму, вогню, феєрверків і салютів буде запущено в новорічну ніч, тим надійніше і далі втечуть злі духи.

Аналогічна прикмета стосується кольору – всюди має бути багато червоного, щоб надійніше налякати і прогнати злих духів.

До настання Нового року слід щільно закриті вікна та двері, щоб не випустити добро з дому і не впустити зло.

За прикметами, запалені червоні свічки на святковому столі приваблюють в дім удачу і щастя.

Щоб ваше бажання здійснилося, потрібно написати його на папірці, прив'язати до паперового ліхтарика і відпустити в небо.

Якщо покласти листочок з бажанням в гаманець з грошима, то воно здійсниться.

Згідно з народними прикметами, тим людей, чий рік настав, чекають особливі знакові випробування і доленосні зміни.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Новий рік 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися