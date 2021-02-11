Китайський Новий рік дивовижні: традиції та прикмети свята
Дізнайтеся, яких традицій дотримуються у Китайський Новий рік-2021 і на які прикмети важливо звернути увагу
Початок Китайського Нового року в 2021 році припадає на 12 лютого. Це східне свято присвячене новому оберту життєвого циклу і зустрічі зими з весною, а тому воно ще називається Свято весни. Чим цікавий цей період, які традиції китайського Нового року і на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.
А вже за кілька днів, 14 лютого, настане чергове довгоочікуване і радісне свято, присвячене розквіту почуттів, коханню, весні й романтиці – День святого Валентина. Ми готові поділитися з вами привабливими ідеями, як зустріти День усіх закоханих незабутньо і яскраво.
Напередодні Нового року китайці наряджають вулиці і свої житла. Головний колір свята – це червоний, оскільки за повір'ями, він приносить удачу і відганяє злих духів. Люди розфарбовують червоною фарбою двері, розвішують червоні ліхтарики, вішають на вході парні написи на червоному папері з побажаннями добра і щастя.
Ще одна назва китайського Нового року – "зустріч після розлуки". Справа в тому, що на Сході дотримуються важливої новорічної традиції, коли всі члени сім'ї збираються разом за святковим столом. Заради цього люди, які живуть в інших містах, обов'язково повертаються до рідної домівки, щоб відсвяткувати головне свято всією родиною. А тому напередодні Нового року в Китаї спостерігається "весняне транспортування" – масове переміщення людей і завантаження транспорту.
Свято символізує єднання поколінь. Вважається, що на китайський Новий рік крім живих, за столом також присутні духи померлих родичів, яких прийнято почитати. Червоні свічки і пахощі, які повинні бути на столі в новорічну ніч, допомагають спілкуватися з богами і духами предків.
На святковому столі також обов'язково повинні бути різноманітні та символічні частування: пельмені, страви з рису, риби, курки, бобів і ін. Наприклад, пельмені, що нагадують срібні злитки – ритуальна страва, яку ліпить вся сім'я. Риба символізує багатство та різноманіття. А солодкі рисові кульки у китайців асоціюються зі згуртованістю.
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Вже з наступного дня люди ходять в гості з привітаннями, мандаринами, що символізують багатство, а також з червоними конвертами з грішми, причому сума обов'язково повинна бути парною. Вважається, що червоний конверт виганяє з людини весь негатив, дарує здоров'я і довголіття. Разом з конвертами дарують невеликі подарунки, солодощі та фрукти.
Також в Китаї популярні галасливі народні гуляння, вуличні процесії, маскаради, яскраві барвисті салюти і оглушливі канонади феєрверків. Вважається, що гучними звуками і вогнем відлякують злих духів і чудовиськ. А тому кожна сім'я прагне запустити в своєму дворі феєрверки і петарди.
Завершується китайський Новий рік традиційним Фестивалем китайських ліхтарів. Це красиве видовище, коли сотні палаючих ліхтариків піднімаються в нічне небо і освітлюють його своїм світлом.
- Головна прикмета, яка збігається з європейською: як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. А тому важливо бути радісними, ситими і задоволеними в новорічну ніч.
- Слід попросити вибачення у свого оточення і самому пробачити образи, не бажати нікому зла, не лаятися, не згадувати хвороби та погані події – тоді рік пройде вдало і щасливо.
- Поганою прикметою вважається використання в період свята ріжучих предметів – ножа, ножиць й ін., Інакше можна перерізати ниточку, яка б пов'язала з удачею.
- За народними прикметами, не можна згадувати число "чотири", тому що в китайській мові воно співзвучне зі словом "смерть" і може викликати неприємності.
- Чим більше шуму, вогню, феєрверків і салютів буде запущено в новорічну ніч, тим надійніше і далі втечуть злі духи.
- Аналогічна прикмета стосується кольору – всюди має бути багато червоного, щоб надійніше налякати і прогнати злих духів.
- До настання Нового року слід щільно закриті вікна та двері, щоб не випустити добро з дому і не впустити зло.
- За прикметами, запалені червоні свічки на святковому столі приваблюють в дім удачу і щастя.
- Щоб ваше бажання здійснилося, потрібно написати його на папірці, прив'язати до паперового ліхтарика і відпустити в небо.
- Якщо покласти листочок з бажанням в гаманець з грошима, то воно здійсниться.
- Згідно з народними прикметами, тим людей, чий рік настав, чекають особливі знакові випробування і доленосні зміни.
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