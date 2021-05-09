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9 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 09:05

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День матері – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 9 травня

9 травня: яке сьогодні свято
9 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 9 травня? День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День матері, міжнародний День Європи. Антипасха, День поминання покійних воїнів – в православному календарі. Глафіра Горошниця – в народному календарі. Іменини святкують Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 9 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 9 травня.

  • День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – у 2021 році відзначається 76-та річниця. В Україні є державним святом і вихідним днем, починаючи з 2016 року.
  • День пам'яті і примирення – другий із двох днів, присвячених жертвам Другої світової війни, згідно з резолюцією 59/26 Генеральної Асамблеї ООН.
  • День матері – міжнародне свято, яке в багатьох країнах, в тому числі і в Україні, відзначається у другу неділю травня.

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  • Міжнародний День Європи – приурочений до дня заснування Ради Європи і святкується країнами Євросоюзу.

Яке сьогодні свято

9 травня в православній церкві відзначається Антипасха, 2-га неділя після Великодня, Апостола Фоми. Проводиться поминання покійних воїнів. Також цього дня вшановується пам'ять священномученика Василя, єпископа Амасійського, праведної Глафіри, діви, преподобного Іоаникія Дівіченського. Святкування Львівської ікони Божої Матері.

У народі друга неділя після Великодня отримала назву Червоної гірки або Антипасхи, що означало замість Пасхи і знаменувало закінчення Світлої Седмиці. Починаючи з Фоминої неділі після довгої великопостної перерви в храмах знову проводилися вінчання, а тому на Червону гірку припадало найбільше весіль, гулянь і сватання. Також 9 травня відзначався день Глафіри Горошниці. Цей період вважався найбільш сприятливим для посадки гороху.

Прикмети на 9 травня

  • з дня Глафіри Горошниці час висаджувати горох і картоплю;
  • якщо на Глафіру ластівки зів'ють гніздо – до удачі;
  • кує зозуля – до гарної погоди;
  • в поминальний день не можна займатися брудною домашньою роботою, а також виконувати важку фізичну працю;
  • не можна сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 травня

  • 1911 – вчений Борис Розінг провів першу в світі телевізійну передачу.
  • 1913 – відбувся перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.
  • 1944 – під час Другої світової війни був звільнений Севастополь.
  • 1945 – в Москву був доставлений Акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.
  • 1964 – Луї Армстронг з піснею Hello, Dolly очолив американський хіт-парад.
  • 2003 – на Запорізькому автозаводі зібрані перші екземпляри нових моделей автомобілів Opel – Corsa, Astra і Vectra.

Хто народився 9 травня

  • 1837 – Адам Опель, німецький бізнесмен, засновник компанії Opel.
  • 1871 – Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець.
  • 1924 – Булат Окуджава, радянський поет, композитор, бард.
  • 1949 – Біллі Джоел, американський рок-співак.
  • 1952 – Віктор Резніков, радянський композитор, поет.
  • 1962 – Девід Гаан, англійський музикант, вокаліст Depeche Mode.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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