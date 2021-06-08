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8 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Всесвітній день океанів – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 8 червня

8 червня: яке сьогодні свято
8 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 8 червня? Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки. Апостолів від 70-х Карпа і Алфея – в православному календарі. Карпов день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 8 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 8 червня.

  • Всесвітній день океанів (World Ocean Day) – екологічне свято ООН, яке націлене на привертання уваги до проблем Світового океану і захист мешканців морів.
  • Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря – свято всіх людей, які люблять затишок і порядок в оселі і присвятили себе веденню домашнього господарства та вихованню дітей.
  • Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку (World Brain Tumor Day) – відзначається з 2000 року з метою підвищення обізнаності людей і поширення методів лікування цього захворювання.

Яке сьогодні свято

8 червня в православній церкві шанується пам'ять апостолів від 70-х Карпа і Алфея, мучеників Аверкія і Олени, святого Іоана Психаїта, сповідника, мученика Георгія Нового.

У народі 8 червня шанувався Карпо Карполов. Як зрозуміло з назви, цього дня рибалки вирушали на рибний промисел.

Прикмети на 8 червня

  • в Карпов день добре ловиться риба короп;
  • якщо на Карпа багато комарів – червень буде дощовим;
  • в день Карпа корисно дихати цілющим повітрям квітучої шипшини.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 червня

  • 1668 – Петро Дорошенко обраний гетьманом України.
  • 1824 – день народження пральної машини.
  • 1869 – день народження пилососа.
  • 1947 – вперше відкрито судноплавство по всьому Дніпру.

Хто народився 8 червня

  • 1891 – Одрі Менсон, американська модель, актриса театру і кіно.
  • 1810 – Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст.
  • 1910 – Джон Вуд Кемпбелл, американський письменник-фантаст.
  • 1951 – Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.
  • 1977 – Каньє Вест, американський репер.

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