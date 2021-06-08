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8 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Всемирный день океанов – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 8 июня

8 июня: какой сегодня праздник
8 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 8 июня? Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки. Апостолов от 70-х Карпа и Алфея – в православном календаре. Карпов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июня.

  • Всемирный день океанов (World Ocean Day) – экологический праздник ООН, который нацелен на привлечение внимания к проблемам Мирового океана и защиту обитателей морей.
  • Международный день домохозяйки и домохозяина – праздник всех людей, любящих уют и порядок в доме и посвятивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.
  • Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day) - отмечается с 2000 года с целью повышения осведомленности людей и распространения методов лечения этого заболевания.

Какой сегодня праздник

8 июня в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, святого Иоанна Психаита, исповедника, мученика Георгия Нового.

В народе 8 июня почитался Карп Карполов. Как понятно из названия, в этот день рыбаки отправлялись на рыбный промысел.

Приметы на 8 июня

  • в Карпов день хорошо ловится рыба карп;
  • если на Карпа много комаров – июнь будет дождливым;
  • в день Карпа полезно дышать целебным воздухом цветущего шиповника.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 июня

  • 1668 – Петр Дорошенко избран гетманом Украины.
  • 1824 – день рождения стиральной машины.
  • 1869 – день рождения пылесоса.
  • 1947 – впервые открыто судоходство по всему Днепру.

Кто родился 8 июня

  • 1891 – Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино.
  • 1810 – Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист.
  • 1910 – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст.
  • 1951 – Бонни Тайлер, английская рок-певица.
  • 1977 – Канье Уэст, американский рэпер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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