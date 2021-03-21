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40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Сьогодні, 12:46

Завтра свято 40 святих в 2021 році: дізнайтеся цікаві прикмети цього дня

Завтра, 22 березня, християнська церква відзначає одне з найбільш шанованих свят – 40 святих. Цей день присвячений пам'яті Сорока Севастійських мучеників. У народі ж в цей день відзначається свято Сороки. Яка історія та значення свята, і на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.

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Якого числа 40 святих в 2021 році

40 святих – непереходяще свято. Щорокуправославна церква відзначає його 22 березня. У 2021 році свято випадає на понеділок.

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Значення дня 40 святих

Сорок святих – свято, що, як і багато інших визначних церковних дат, має далеко не радісний привід для відзначення. Він присвячений пам'яті 40 воїнам римського легіону, які загинули мученицькою смертю у 320 році у міста Севастії в ім'я християнської віри.

Пам'ять сорока мучеників шанується у православній та католицькій церква, а також в стародавніх східних та деяких протестантських церквах. Цього дня послаблюється Великий піст.

Сорока Севастійським мученикам моляться за якнайшвидше повернення подружжя з далекої і довгої поїздки.

Історія дня 40 святих

Події, яким присвячений свято 40 святих, сталися на початку IV століття, у 320 році, в турецькому місті Севастії, за часів правління римського імператора Флавія Ліцинія, який славився своєю жадібністю і жорстоким гонінням християнства.

Сорок святих – свято і прикмети
Сорок святих – свято і прикмети
Фото: Pexels

Сорок воїнів-християн родом з Каппадокії були на служінні в дружині імператора Ліцинія. Вони відмовилися приносити жертву язичницьким богам, за що Ліциній, який вирішив очистити своє військо від християн, піддав їх жорстоким тортурам.

Воїнів ув'язнювали в темницю, накладали кайдани, били камінням. Потім їх роздягнули і відправили на цілу ніч в крижану воду Севастійського озера. Але ніякі тортури не змусили чоловіків відректися від своєї віри. Лише один з воїнів вранці кинувся в натоплену баню, але тут же впав замертво.

Однак кількість воїнів все одно не змінилася, їх залишилося сорок. Бачачи стійкість християн, римський воїн Аглаї вирішив до них приєднатися і також увійшов до крижаної води. Змучених воїнів стратили, переламавши їм ноги, потім спалили на багатті, а останки викинули у воду.

Сорок мучеників Севастійських – ікона
Сорок мучеників Севастійських – ікона
Фото: wikipedia.org

Через три дні сорок Севастійських мучеників з'явилися уві сні єпископові Петру і повеліли поховати їх за християнським звичаєм, що і було виконано.

У день їх смерті православна церква вшановує пам'ять 40 святих. Імена Севастійських мучеників: Кіріон, Кандид, Домн, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноік, Уалент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Феодул, Євтихій, Іван, Ксанф, Іліан, Сисіній, Ангій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдікій, Лисимах, Олександр, Ілій, Горгони, Феофіл, Дометіан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Микола, Уалерій, Філоктімон, Северіян, Худіон, Мелітон і Аглаї.

40 святих мучеників: прикмети дня

  • Через співзвуччя слів в народі на Сорок Святих здавна відзначалося свято Сороки, яку називали іменинницею. Вважалося, що в цей день сорока кладе на своє гніздо сорок прутиків. Також за народними прикметами, з півдня прилітає сорок жайворонків й інші птахи.
  • Свято 40 святих за часом близьке до дня весняного рівнодення, який в 2021 році випадає на 20 березня. У цей період зима зустрічається з весною, відбувається поворот на літо.
  • У день сорока святих мучеників господині пекли сорок булочок у формі пташок і роздавали їх дітям, щоб закликати швидкий прихід весни і залучити жайворонків, які на своїх крилах приносять тепло.
  • У багатьох регіонах на 40 святих дні закликали весну обрядовими піснями-веснянками.
  • За прикметами, якщо десь в господарстві є гніздо ластівки, то тут перебуватиме благополуччя і щастя.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

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