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3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 3 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 3 лютого? День преподобного Максима Грека – в православному календарі. Максимов день – у народному календарі. Іменини святкують: Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 3 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 3 лютого.

3 лютого: яке сьогодні свято
3 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День заснування комуністичної партії святкується у В'єтнамі.
  • День героїв ушановується в Мозамбіку.
  • День ветеранів шанується в Таїланді.
  • Національний день морквяного торта відзначається в Америці.

Яке сьогодні свято

3 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Максима сповідника, мученика Неофіта, мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана і Акіли, преподобного Максима Грека, мучениці Агнії, діви, мученика Анастасія. Святкування ктиторського і названої "Вірада", або "Втіха", Ватопедська ікон Божої Матері. День інтронізації Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У народі 3 лютого відзначався Максимов день. Святого Максима також називали утішником, йому молилися про благополуччя в родині, допомогу і заступництво, особливо за вдів і сиріт. Вважалося, що в Максимов день обов'язково потрібно згадати добрим словом тих людей, хто приходив вам на допомогу, і віддячити їм добрими справами. За народною традицією в Максимов день чоловік із дружиною виходили на подвір'я і струшували з дерев іній. Цей ритуал допомагав іще сильніше згуртувати родину, щоб ніхто не зміг їх роз'єднати.

Прикмети на 3 лютого

  • якщо на Максима небо чисте – до швидких морозів і поганого врожаю влітку;
  • ясна зоря в Максимов день також віщувала морози;
  • якщо місяць вночі крізь хмари проглядає – до багатого врожаю жита.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 лютого

  • 1815 – в Швейцарії засновано першу в світі фабрику з виробництва сиру.
  • 1930 – в Китаї заснована Комуністична партія В'єтнаму.
  • 1945 – в ході Другої світової війни завершилася Вісло-Одерська операція 1-го Білоруського і 1-го Українського фронтів.
  • 1966 – радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-9" вперше в світі здійснила посадку на Місяць в районі Океану Бур і передала першу місячну фотопанораму.
  • 1994 – Верховна Рада України ратифікувала Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Хто народився 3 лютого

  • 1809 – Фелікс Мендельсон, німецький композитор, піаніст, диригент.
  • 1864 – Володимир Самойленко, український письменник.
  • 1904 – Гео Коляда, український поет.
  • 1965 – Мора Тірні, американська актриса кіно і серіалів.
  • 1976 – Айла Фішер, австралійська актриса.
  • 1982 – Віра Брежнєва, українська співачка, актриса, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".

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