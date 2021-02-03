Максимов день: привітання з іменинами і що не можна робити цього дня

День ангела Максима: що можна і не можна робити цього дня і як привітати іменинників

Сьогодні, 3 лютого, настав Максимов день. Він відзначається на честь пам'яті святих Максима Сповідника і Максима Грека.

З днем ангела Фото: Unsplash

Цей день також називали Максимом-Утішителем і Максимом-Сповідником.

Максим у перекладі з латинської означає "найбільший". Чоловік з таким ім'ям здатний багато чого досягти в житті. Він розумний, самолюбний і гордовитий, але водночас довірливий і сам викликає довіру в оточуючих.

Головні традиції Максимова дня:

Святому Максиму молилися про благополуччя в родині, допомогу і заступництво, особливо за вдів і сиріт.

За народною традицією в Максимов день чоловік із дружиною виходили на подвір'я і дружно струшували з дерев іній. Цей ритуал допомагав ще сильніше згуртувати родину, щоб ніхто не зміг їх роз'єднати.

Також у Максимов день обов'язково потрібно згадати добрим словом тих, хто приходить на допомогу людям, і віддячити їм хорошими справами.

У день Максима прийнято миритися з тими людьми, з якими ви перебували у сварці. Потрібно всіх пробачити і самим попросити вибачення.

А ось сваритися і з'ясовувати стосунки у Максимов день не можна.

Також не варто відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить.

Важливо в цей день проявляти смирення і дружелюбність до оточуючих.

З днем ангела Фото: Unsplash

А ще обов'язково привітайте всіх знайомих Максимов з їхніми іменинами. Ми підготували гарні, ніжні, щирі й радісні вітання з днем ангела Максима у віршах і прозі.

Красиве привітання з іменинами Максиму

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Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.



Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым — настроенье,

И нескончаемым — веселье.

З днем ангела Фото: Unsplash

Добрі привітання з іменинами Максиму в прозі

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Максим, вітаю тебе з іменинами! Бажаю мати красиву мету в житті. Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод при досягненні бажаного. Міцного здоров'я, щасливу душу і велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!

Прикольне привітання з іменинами Максиму в смс

***

В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.



Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!



Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

З днем ангела Фото: Unsplash

Прикольні привітання з іменинами Максиму у віршах

***

Дорогой ты наш Максим,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.



Пусть, чего желаешь – будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.



Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Назван ты не зря Максимом —

Величайшим из имен.

Красиві привітання Максиму з іменинами в прозі

***

Максим, за значенням свого імені ти маєш бути сміливим захисником і справжнім чоловіком. Бажаю тобі завжди досягати мети, душевного спокою та сімейного благополуччя! З упевненістю йди по життю, досягай нових висот. Нехай кар'єра не знає перешкод, а фінанси – кризи. З Днем ангела!

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