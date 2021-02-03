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3 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 3 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 3 февраля? День преподобного Максима Грека – в православном календаре. Максимов день – в народном календаре. Именины празднуют: Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 февраля.

3 февраля: какой сегодня праздник
3 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День основания коммунистической партии празднуется во Вьетнаме.
  • День героев чествуется в Мозамбике.
  • День ветеранов чтится в Таиланде.
  • Национальный день морковного торта отмечается в Америке.

Какой сегодня праздник

3 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Максима исповедника, мученика Неофита, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, преподобного Максима Грека, мученицы Агнии, девы, мученика Анастасия. Празднование Ктиторской и названной "Вирада", или "Утешение", Ватопедских икон Божией Матери. День интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В народе 3 февраля отмечался Максимов день. Святого Максима также называли утешителем, ему молились о благополучии в семье, помощи и заступничестве, особенно за вдов и сирот. Считалось, что в Максимов день обязательно нужно помянуть добрым словом тех людей, кто приходил вам на помощь, и отблагодарить их добрыми делами. По народной традиции в Максимов день муж с женой выходили во двор и стряхивали с деревьев иней. Этот ритуал помогал еще сильнее сплотить семью, чтобы никто не смог их разъединить.

Приметы на 3 февраля

  • если на Максима небо чистое – к скорым морозам и плохому урожаю летом;
  • ясная заря в Максимов день также предвещала морозы;
  • если месяц ночью сквозь облака проглядывает – к богатому урожаю ржи.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 февраля

  • 1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра.
  • 1930 – в Китае основана Коммунистическая партия Вьетнама.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны завершилась Висло-Одерская операция 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
  • 1966 – советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире осуществила посадку на Луну в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
  • 1994 – Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Кто родился 3 февраля

  • 1809 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижер.
  • 1864 – Владимир Самойленко, украинский писатель.
  • 1904 – Гео Коляда, украинский поэт.
  • 1965 – Мора Тирни, американская актриса кино и сериалов.
  • 1976 – Айла Фишер, австралийская актриса.
  • 1982 – Вера Брежнева, украинская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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