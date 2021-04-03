3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 3 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 3 квітня? Всесвітній день вечірки, Всесвітній день водних тварин. Поминальна субота – в православному календарі. Кирило Катаник – у народному календарі. Іменини святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 3 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії ув цей день, а також про головні прикмети на 3 квітня.

3 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті (World Party Day) – веселе неофіційне свято, організоване в 1996 році за мотивами фантастичного роману "Політ" американки Ванни Бонт, у якому в усьому світі мало пройти масове свято, що об'єднує людство. У ньому вечірка протиставлялася війні.

– веселе неофіційне свято, організоване в 1996 році за мотивами фантастичного роману "Політ" американки Ванни Бонт, у якому в усьому світі мало пройти масове свято, що об'єднує людство. У ньому вечірка протиставлялася війні. Всесвітній день водних тварин (World aquatic animal day) – молоде екологічне свято, що створене Школою права Льюїса і Кларка. Тема 2021 року присвячена впливу нашої діяльності на водних тварин.

– молоде екологічне свято, що створене Школою права Льюїса і Кларка. Тема 2021 року присвячена впливу нашої діяльності на водних тварин. День народження мобільного телефону – відзначається 3 квітня на честь здійснення першого дзвінка по мобільному зв'язку у 1973 році.

– відзначається 3 квітня на честь здійснення першого дзвінка по мобільному зв'язку у 1973 році. День проголошення Другої Республіки відзначається в Гвінеї.

Яке сьогодні свято

3 квітня в православній церкві відзначається Батьківська неділя – другий поминальний день під час Великого посту-2021, що припадає на його третій тиждень. Також шанується день пам'яті преподобного Якова, єпископа, сповідника, святителя Кирила, єпископа Катанського, святителя Фоми, патріарха Константинопольського.

У народі 3 квітня шанувався Кирило Катаник. Таку назву день отримав, тому що це була остання можливість покататися на санках, тому що сніг вже зовсім танув. У цей період санки ховали до наступної зими. Міжсезоння було небезпечне своєї оманливою погодою – вдень було вже жарко, і люди знімали теплий одяг, а ось по ночах ще було досить сиро і холодно. А тому в цей період люди часто хворіли і на них нападала лихоманка.

Прикмети на 3 квітня

на Катаника не можна дивитися на небо, щоб не побачити падаючу зірку – це до нещастя;

зате до удачі і грошей – подивитися в цей день у колодязь;

щоб не захворіти, потрібно було вдягати одяг навиворіт;

грім гримить цього дня – влітку буде хороший урожай;

якщо з берези сильно тече сік – літо обіцяє бути дощовим.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 квітня

1502 – почалася четверта експедиція іспанського мореплавця Христофора Колумба.

1829 – день народження кавомолки. Англієць Джеймс Каррінгтон отримав патент на машину, що перемелює кавові зерна.

1933 – радянський хірург Юрій Вороний провів у Херсоні першу в світі операцію з пересадки нирки людині.

1933 – британські пілоти Клайдсдейл і Макінтайр на біпланах зробили перший в світі переліт через Еверест.

1936 – відбулася прем'єра п'єси українського письменника Олександра Корнійчука "Платон Кречет".

1966 – радянська автоматична станція Луна-10 вперше у світі вийшла на орбіту навколо Місяця.

1967 – прем'єра радянського фільму фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика".

1973 – день народження штрих-коду. Компанія IBM офіційно представила свою розробку лінійних символік штрихового коду UPC.

1973 – в Українській РСР заснована літературна премія ім. Павла Тичини.

1990 – над львівською ратушею вперше в Україні офіційно піднято жовто-блакитний прапор.

Хто народився 3 квітня

1909 – Володимир Бєляєв, російський і український радянський письменник, сценарист, драматург, журналіст, публіцист.

1918 – Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.

1922 – Доріс Дей, американська співачка, актриса кіно і телебачення.

1924 – Марлон Брандо, американський актор.

1924 – Федір Бурчак, український правознавець, академік, засновник Академії правових наук України.

1958 – Алек Болдвін, американський актор, комік, письменник.

1961 – Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак.

1971 – Анастасія Заворотнюк, російська актриса театру і кіно, телеведуча.

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