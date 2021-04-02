Батьківська субота 3 квітня 2021 року: історія, значення, традиції поминального дня, що не можна робити

Друга поминальна субота Великого посту: дізнайтеся історію, традиції і заборони цього дня

Завтра, 3 квітня, настане чергова поминальна субота у 2021 році. Це другий поминальний день Великого посту-2021, який припадає на третю його седмицю. Яке значення, історія і традиції великопісної батьківської суботи, дізнайтеся в нашій статті.

Друга поминальна субота Великого посту-2021: історія поминальних днів

У православному календарі є декілька батьківських днів у році, коли віруючі проводять особливе поминання померлих родичів. Попередній поминальний день був 27 березня, у другий тиждень посту.

Найчастіше такі дні припадають на суботу, яка з дня земного спокою стала символом радісного спокою в Царстві Небесному. У перекладі з грецької суботау означає "клопотання", тобто прохання у Господа милості для своїх родичів.

Поминальна субота називається батьківською, бо люди в молитві Богу перш за все згадують найближчих – своїх померлих батьків. Згідно з церковним Уставом у такі дні в храмах вшановується пам'ять святих і всіх православних християн, хто від віку преставився.

Під час Великого посту, який триває сім тижнів, проводяться скорочені церковні служби. А ось звичайних щоденних поминань свята церква не робить. Щоб померлиі не втратили рятівної молитви, слід здійснювати поминання в суботи другого, третього і четвертого тижнів Великого посту. В 2021 році поминальні батьківські суботи випадають на 27 березня, 3 і 10 квітня.

Батьківська поминальна субота: значення і традиції

Православні християни з любові до ближнього свого моляться за живих, а також за покійних, які відійшли у вічність. Адже ці люди самі вже не можуть благати за себе, а тому їхні діти та інші родичі просять Господа про прощення, спасіння душі і дарування їм Царства Небесного. Здійснюючи молитви, ми тим самим висловлюємо свою любов, співчуття і милосердя. Як сказав Господь, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.

Традиційно цього дня віруючі відвідують храм, моляться, приносять продукти для поминання родичів, а також вписують у записки імена покійних родичів, які потім читаються на поминальній службі.

Після церковної служби люди йдуть на кладовище, відвідують могили рідних, а потім збираються вдома за поминальним обідом.

У поминальний день не можна лаятися, з'ясовувати стосунки, виконувати брудну роботу або займатися домашніми справами. Вважається, що пранням і прибиранням "замилюються" очі небіжчикам.

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