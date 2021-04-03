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3 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 3 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 3 апреля? Всемирный день вечеринки, Всемирный день водных животных. Родительская суббота – в православном календаре. Кирилл Катаник – в народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 апреля.

3 апреля: какой сегодня праздник
3 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day) – веселый неофициальный праздник, организованный в 1996 году по мотивам фантастического романа "Полет" американки Ванны Бонта, в котором во всем мире должен был пройти массовый праздник, объединяющий человечество. В нем вечеринка противопоставлялась войне.
  • Всемирный день водных животных (World aquatic animal day) – молодой экологический праздник, который создан Школой права Льюиса и Кларка. Тема 2021 года посвящена влиянию нашей деятельности на водных животных.
  • День рождения мобильного телефона – отмечается 3 апреля в честь совершения первого звонка по мобильной связи в 1973 году.
  • День провозглашения Второй Республики отмечается в Гвинее.

Какой сегодня праздник

3 апреля в православной церкви отмечается Родительская суббота – второй поминальный день во время Великого поста-2021, приходящийся на его третью неделю. Также чтится день памяти преподобного Иакова, епископа, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

В народе 3 апреля почитался Кирилл Катаник. Такое название день получил, потому что это была последняя возможность покататься на санках, т.к. снег уже совсем таял. В этот период санки прятали до следующей зимы. Межсезонье было опасно своей обманчивой погодой – днем было уже жарко, и люди снимали теплую одежду, а вот по ночам еще было достаточно сыро и холодно. А потому в этот период люди часто болели и на них нападала лихорадка.

Приметы на 3 апреля

  • на Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду – это к несчастью;
  • зато к удаче и деньгам – посмотреть в этот день в колодец;
  • чтобы не заболеть, полагалось одевать вывернутую наизнанку одежду;
  • гром гремит в этот день – летом будет хороший урожай;
  • если с березы сильно течет сок – лето обещает быть дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 апреля

  • 1502 – началась четвертая экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба.
  • 1829 – день рождения кофемолки. Англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.
  • 1933 – советский хирург Юрий Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки человеку.
  • 1933 – британские пилоты Клайдсдейл и Макинтайр на бипланах совершили первый в мире перелет через Эверест.
  • 1936 – состоялась премьера пьесы украинского писателя Александра Корнейчука "Платон Кречет".
  • 1966 – советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.
  • 1967 – премьера советского фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
  • 1973 – день рождения штрих-кода. Компания IBM официально представила свою разработку линейных символик штрихового кода UPC.
  • 1973 – в Украинской ССР учреждена литературная премия им. Павла Тычины.
  • 1990 – над львовской ратушей впервые на Украине официально поднят желто-голубой флаг.

Кто родился 3 апреля

  • 1909 – Владимир Беляев, русский и украинский советский писатель, сценарист, драматург, журналист, публицист.
  • 1918 – Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.
  • 1922 – Дорис Дэй, американская певица, актриса кино и телевидения.
  • 1924 – Марлон Брандо, американский актер.
  • 1924 – Федор Бурчак, украинский правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины.
  • 1958 – Алек Болдуин, американский актер, комик, писатель.
  • 1961 – Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец.
  • 1971 – Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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