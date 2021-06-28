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28 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 червня, 07:25
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День Конституції України, початок Петрова або Апостольського посту – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 червня
28 червня: яке сьогодні свято
28 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 28 червня? День Конституції України. Початок Петрового посту – в православному календарі. День Фіта й Амоса – в народному календарі. Іменини святкують: Августин, Григорій, Єфрем, Кіра, Лазар, Михайло, Семен, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 28 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 28 червня.

  • День Конституції України – національне державне свято, приурочене до прийняття в 1996 році першої Конституції незалежної держави України. У 2021 році відзначається 25-річний ювілей.
  • Міжнародний день пірсингу (International Body Piercing Day) – святкують всі любителі і шанувальники цього виду прикрашання тіла.
  • День працівників зв'язку та інформації відзначається в Казахстані.

Яке сьогодні свято

28 червня в православній церкві почався 2-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять пророка Амоса, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Віта, Модеста і Крискентії, годувальниці, мученика Дули Килікійського, преподобного Дули, страстотерпця, Єгипетського, блаженного Ієронима Стридонського, блаженного Августина, єпископа Іпонійського, благовірного князя Лазаря Сербського, святителя Єфрема, патріарха Сербського. Перенесення мощей преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського. Початок Петрового посту.

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У народі 28 червня вшановували день Фіта й Амоса. Вважалося, що це останній день, коли ще можна сіяти жито, щоб отримати хороший урожай. Також у цей період визріває овес.

Прикмети на 28 червня:

  • в Петрів піст не можна їсти м'ясні та молочні страви;
  • дощ на Фіта – погано для жита;
  • а ось на Амоса добре росте овес;
  • не можна пускати худобу в поле, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 червня

  • 1569 – укладена Люблінська унія між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, що дала початок Речі Посполитій.
  • 1651 – почалася Берестецька битва між військом Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої.
  • 1914 – початок Першої світової війни.
  • 1919 – заснована Ліга Націй.
  • 1922 – створена прокуратура України.
  • 1996 – прийнята перша Конституція України.

Хто народився 28 червня

  • 1577 – Пітер Рубенс, фламандський живописець епохи бароко.
  • 1712 – Жан Жак Руссо, французький письменник і філософ епохи Просвітництва.
  • 1902 – Річард Чарльз Роджерс, американський композитор.
  • 1971 – Ілон Маск, американський підприємець, засновник PayPal, SpaceX, Tesla Motors.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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