Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Events

Ексклюзивні листівки з Днем Конституції України: привітання і вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 червня, 05:10
Копіювати лінк
Вітаємо з Днем Конституції України-2021: найкращі побажання, листівки і картинки
День Конституції України: картинки та привітання
День Конституції України: картинки та привітання / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 28 червня, настало державне свято – День Конституції України. Це значуща для всіх українців дата, коли був прийнятий головний закон нашої країни. Life Сегодня підготували для вас ефектні, гарні, яскраві листівки, привітання, картинки і вірші з Днем Конституції України, які ви можете відправити всім друзям і близьким людям у свято.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

З Днем Конституції України: короткі привітання у віршах

***

С Днем Конституции страны!
Нам все проблемы не страшны.
Желаем мира и здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца пусть полнятся любовью,
Так будем жить и процветать!

З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

Привітання з Днем Конституції для друзів і колег своїми словами

***

Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю жити по совісті, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі кожного громадянина – спокій і радість.

З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

День Конституції України: душевні вірші в свято

***

Оставь проблемы и заботы,
Для огорчений нет причины –
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует
И празднует, и веселится,
Закон сегодня торжествует,
Кругом улыбчивые лица.

Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою,
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.

З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

Найкращі побажання в День Конституції України-2021 у прозі

***

Вітаю з важливим державним святом – Днем Конституції України! Бажаю миру і процвітання твоїй рідній країні, в якій ти завжди будеш почувати себе впевненою, затребуваною, повноправною, творчою і щасливою людиною!

З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

З Днем Конституції України: урочисті привітання з державним святом

Конституція зберігає права і свободу своїх громадян, суверенність і цілісність кордонів нашої держави – України. Нехай у всіх куточках нашої рідної країни панує мир, спокій і справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і радісного життя кожного українця!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
09
дній
02
годин
02
хвилин
44
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти