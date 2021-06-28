Ексклюзивні листівки з Днем Конституції України: привітання і вірші

Сьогодні, 28 червня, настало державне свято – День Конституції України. Це значуща для всіх українців дата, коли був прийнятий головний закон нашої країни. Life Сегодня підготували для вас ефектні, гарні, яскраві листівки, привітання, картинки і вірші з Днем Конституції України, які ви можете відправити всім друзям і близьким людям у свято.
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З Днем Конституції України: короткі привітання у віршах
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С Днем Конституции страны!
Нам все проблемы не страшны.
Желаем мира и здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца пусть полнятся любовью,
Так будем жить и процветать!
Привітання з Днем Конституції для друзів і колег своїми словами
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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю жити по совісті, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі кожного громадянина – спокій і радість.
День Конституції України: душевні вірші в свято
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Оставь проблемы и заботы,
Для огорчений нет причины –
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И празднует, и веселится,
Закон сегодня торжествует,
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою,
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
Найкращі побажання в День Конституції України-2021 у прозі
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Вітаю з важливим державним святом – Днем Конституції України! Бажаю миру і процвітання твоїй рідній країні, в якій ти завжди будеш почувати себе впевненою, затребуваною, повноправною, творчою і щасливою людиною!
З Днем Конституції України: урочисті привітання з державним святом
Конституція зберігає права і свободу своїх громадян, суверенність і цілісність кордонів нашої держави – України. Нехай у всіх куточках нашої рідної країни панує мир, спокій і справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і радісного життя кожного українця!
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