Ексклюзивні листівки з Днем Конституції України: привітання і вірші

Вітаємо з Днем Конституції України-2021: найкращі побажання, листівки і картинки

День Конституції України: картинки та привітання / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 28 червня, настало державне свято – День Конституції України. Це значуща для всіх українців дата, коли був прийнятий головний закон нашої країни. Life Сегодня підготували для вас ефектні, гарні, яскраві листівки, привітання, картинки і вірші з Днем Конституції України, які ви можете відправити всім друзям і близьким людям у свято.

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З Днем Конституції України: короткі привітання у віршах

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С Днем Конституции страны!

Нам все проблемы не страшны.

Желаем мира и здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца пусть полнятся любовью,

Так будем жить и процветать!

З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

Привітання з Днем Конституції для друзів і колег своїми словами

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю жити по совісті, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі кожного громадянина – спокій і радість.

З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

День Конституції України: душевні вірші в свято

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Оставь проблемы и заботы,

Для огорчений нет причины –

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.



Сегодня весь народ ликует

И празднует, и веселится,

Закон сегодня торжествует,

Кругом улыбчивые лица.



Тебе желаю процветания,

Гордиться Родиной большою,

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

Найкращі побажання в День Конституції України-2021 у прозі

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Вітаю з важливим державним святом – Днем Конституції України! Бажаю миру і процвітання твоїй рідній країні, в якій ти завжди будеш почувати себе впевненою, затребуваною, повноправною, творчою і щасливою людиною!

З Днем Конституції України / Фото: Pixabay

З Днем Конституції України: урочисті привітання з державним святом

Конституція зберігає права і свободу своїх громадян, суверенність і цілісність кордонів нашої держави – України. Нехай у всіх куточках нашої рідної країни панує мир, спокій і справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і радісного життя кожного українця!

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