Вибір редакції: де відпочити в Києві на День молоді та День Конституції України
Як щодо екскурсії на легендарному даху ТРЦ Gulliver, фестивалю, де тату – основна розвага, а ще концерту посеред Дніпра від "НеАнгелів"?
Цей вікенд, як і попередній тішить додатковим вихідним у понеділок, бо він припадає на 28 червня – День Конституції України. А в неділю, 27 червня, світ святкує День молоді! Проведіть ці свята на концерті, фестивалі чи івенті, який подарує нові враження. Ми розповімо про заходи, які рекомендуємо відвідати цих вихідних. Якщо плануєте провести їх не в місті – читайте авто-гайд по ТОП-місцях Київщини.
Як щодо шоу на воді від "Неангелів"? Слава та Вікторія знають, чим вас здивувати! Тож пролунають легендарні хіти, які у всіх на слуху та з емоціями ностальгії. Виступатимуть зірки на сцені посеред Дніпра, а глядачі будуть насолоджуватися піснями з балконів готелю. Нетиповий формат, чи не так?
Коли: 28 червня о 20:00.
Ціна: від 500 гривень.
Де знайти: в готелі Bakkara River Party.
Ідеальний варіант для тих, хто любить архітектуру та ритм столиці! І хотів побачити цю "картину" з висоти! У вас буде така можливість на благодійній екскурсії, яка пройде на даху ТРЦ Gulliver. У групі до 50 людей ви зможете насолодитися містом. В чому особливість екскурсії? Не всім вдається потрапити на славнозвісний дах, але на згаданому дійстві це стало можливим. Повірте, без інста-фото, нових вражень та вау-пейзажів не обійдеться.
Коли: 28 червня о 12:30.
Ціна: 450 гривень.
Де знайти: зустріч біля входу в ТРЦ Gulliver.
Як щодо акустичного концерту співачки Луни? Виконавиця на терасі D12 потішить шанувальників хітами з різних альбомів і душевною атмосферою. Зірка свою творчість називає "душевний поп"! Чому б вам не перевірити сказане в дії вже цієї суботи?
Коли: 26 червня о 19:00.
Ціна: від 450 гривень.
Де знайти: на терасі D12 на вул. Десятинній, 12.
Пропонуємо ще й 16 Міжнародний тату-фестиваль Tattoo Collection відвідати! Він пройде в тематиці боротьби добра зі злом. На захід з'їдуться тату-майстри з усієї України, деякі з них будуть боротися за кубок Golden Machine і перемогу в номінаціях, який понад 10. І, звісно, не без ком’юніті любителів татуювань. Але не тату єдиними: на локації також пройде парад кастомізованих авто. Будуть ще майстер-класи, музичні сети від українських DJ та фудкорти з вуличною їжею.
Коли: 25-27 червня об 11:00.
Ціна: від 160 гривень.
Де знайти: на Арт-заводі "Платформа" на вул. Біломорській, 1.
Поціновувачі пісень Басти "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре" та інших, ви тут? Якщо так, то мерщій на концерт виконавця! Дійство поверне вас у приємну ностальгію через спів легендарних пісень. Є також шанс почути нові треки з альбому "Баста 40".
Коли: 26 червня.
Ціна: від 1300 гривень.
Де знайти: в клубі Stereo Plaza, який на проспекті Валерія Лобановського, 119.
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