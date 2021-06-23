Вибір редакції: де відпочити в Києві на День молоді та День Конституції України

Як щодо екскурсії на легендарному даху ТРЦ Gulliver, фестивалю, де тату – основна розвага, а ще концерту посеред Дніпра від "НеАнгелів"?

Афіша на вихідні у Києві

Цей вікенд, як і попередній тішить додатковим вихідним у понеділок, бо він припадає на 28 червня – День Конституції України. А в неділю, 27 червня, світ святкує День молоді! Проведіть ці свята на концерті, фестивалі чи івенті, який подарує нові враження. Ми розповімо про заходи, які рекомендуємо відвідати цих вихідних. Якщо плануєте провести їх не в місті – читайте авто-гайд по ТОП-місцях Київщини.

Концерт гурту "НеАнгели"

Як щодо шоу на воді від "Неангелів"? Слава та Вікторія знають, чим вас здивувати! Тож пролунають легендарні хіти, які у всіх на слуху та з емоціями ностальгії. Виступатимуть зірки на сцені посеред Дніпра, а глядачі будуть насолоджуватися піснями з балконів готелю. Нетиповий формат, чи не так?

Коли: 28 червня о 20:00.

Ціна: від 500 гривень.

Де знайти: в готелі Bakkara River Party.

Екскурсія Києвом на висоті

Ідеальний варіант для тих, хто любить архітектуру та ритм столиці! І хотів побачити цю "картину" з висоти! У вас буде така можливість на благодійній екскурсії, яка пройде на даху ТРЦ Gulliver. У групі до 50 людей ви зможете насолодитися містом. В чому особливість екскурсії? Не всім вдається потрапити на славнозвісний дах, але на згаданому дійстві це стало можливим. Повірте, без інста-фото, нових вражень та вау-пейзажів не обійдеться.

Коли: 28 червня о 12:30.

Ціна: 450 гривень.

Де знайти: зустріч біля входу в ТРЦ Gulliver.

Концерт Луни

Як щодо акустичного концерту співачки Луни? Виконавиця на терасі D12 потішить шанувальників хітами з різних альбомів і душевною атмосферою. Зірка свою творчість називає "душевний поп"! Чому б вам не перевірити сказане в дії вже цієї суботи?

Коли: 26 червня о 19:00.

Ціна: від 450 гривень.

Де знайти: на терасі D12 на вул. Десятинній, 12.

Фестиваль Tattoo Collection

Пропонуємо ще й 16 Міжнародний тату-фестиваль Tattoo Collection відвідати! Він пройде в тематиці боротьби добра зі злом. На захід з'їдуться тату-майстри з усієї України, деякі з них будуть боротися за кубок Golden Machine і перемогу в номінаціях, який понад 10. І, звісно, не без ком’юніті любителів татуювань. Але не тату єдиними: на локації також пройде парад кастомізованих авто. Будуть ще майстер-класи, музичні сети від українських DJ та фудкорти з вуличною їжею.

Коли: 25-27 червня об 11:00.

Ціна: від 160 гривень.

Де знайти: на Арт-заводі "Платформа" на вул. Біломорській, 1.

Концерт Басти

Поціновувачі пісень Басти "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре" та інших, ви тут? Якщо так, то мерщій на концерт виконавця! Дійство поверне вас у приємну ностальгію через спів легендарних пісень. Є також шанс почути нові треки з альбому "Баста 40".

Коли: 26 червня.

Ціна: від 1300 гривень.

Де знайти: в клубі Stereo Plaza, який на проспекті Валерія Лобановського, 119.

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