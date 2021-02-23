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23 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 23 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 23 лютого? День захисника Вітчизни – в пострадянських країнах. День пам'яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, священномученика Харалампія – в православному календарі. Прохор Весновій – у народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, Марк, Петро, Порфирій, Прохор, Семен.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 23 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 23 лютого.

23 лютого: яке сьогодні свято
23 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День захисника Вітчизни – свято, яке було організовано за часів СРСР і називалося спочатку День Радянської армії та Військово-морського флоту, продовжує відзначатися в Білорусі, Киргизстані та інших пострадянських державах. В Україні в 2014 році день вшанування своїх захисників був перенесений з 23 лютого на 14 жовтня.
  • День народження імператора – офіційне державне свято відзначається в Японії. Воно збігається з фактичним днем народження правлячого імператора Японії Нарухіто.
  • День Республіки святкує Гайана.
  • Національний день незалежності вшановує Бруней.
  • Всесвітній день стерилізації домашніх тварин – щорічно проводиться в останній вівторок лютого і в 2021 році випадає на 23 лютого.

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Яке сьогодні свято

23 лютого в православній церкві шанується день пам'яті священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія і Вантоса і трьох мучениць, благовірної княгині Анни Новгородської, преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Лонгіна Коряжемского, мучениць дів Енафи, Валентини і Павли. Святкування ікони Божої Матері "Вогневидна".

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У народі 23 лютого шанувався Прохор Весновій і день Харлампа. Свою назву свято отримало за те, що в цей період явно відчувався поворот на весну, хоча зима ще не поспішала відступати, проявляючись лютневими морозами і хуртовиною.

Прикмети на 23 лютого

• на Прохора і зима заохала, а лютий бушує, але весну чує;
• на Прохора Весновія часті завірюхи;
• щоб не померти без покаяння, молилися святому Харлампію.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 лютого

  • 1874 – англійський майор Волтер Уінгфілд запатентував гру Sphairistike, нині відому як теніс.
  • 1893 – німецький інженер Рудольф Дизель отримав патент на дизельну установку.
  • 1947 – засновано Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO).
  • 1987 – Землі досяг спалах наднової SN 1987A, найближчогї до нас з часів винаходу телескопа.

Хто народився 23 лютого

  • 1744 – Майер Амшель Ротшильд, засновник династії підприємців Ротшильдів.
  • 1879 – Казимир Малевич, російський художник-абстракціоніст, автор "Чорного квадрата".
  • 1925 – Єлизавета Чавдар, українська радянська оперна співачка, педагог.
  • 1934 – Євген Крилатов, радянський і російський композитор, автор музики до фільмів та мультфільмів.
  • 1944 – Олег Янковський, радянський і російський актор театру і кіно, режисер.
  • 1944 – Джонні Вінтер, американський гітарист і співак, блюзмен.
  • 1965 – Крістін Девіс, американська актриса.
  • 1976 – Келлі Макдональд, британська актриса.
  • 1983 – Емілі Блант, британська актриса.
  • 1994 – Дакота Феннінг, американська кіноактриса і фотомодель.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

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