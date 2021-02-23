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23 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 23 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 23 февраля? День защитника Отечества – в постсоветских странах. День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, священномученика Харалампия – в православном календаре. Прохор Весновей – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 февраля.

23 февраля: какой сегодня праздник
23 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День защитника Отечества – праздник, который был организован во времена СССР и назывался изначально День Советской армии и Военно-морского флота, продолжает отмечаться в Беларуси, Кыргызстане и других постсоветских государствах. В Украине в 2014 году день чествования своих защитников был перенесен с 23 февраля на 14 октября.
  • День рождения императора – официальный государственный праздник отмечается в Японии. Он совпадает с фактическим днем ​​рождения правящего императора Японии Нарухито.
  • День Республики празднует Гайана.
  • Национальный день независимости чествует Бруней.
  • Всемирный день стерилизации домашних животных – ежегодно проводится в последний вторник февраля и в 2021 году выпадает на 23 февраля.

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Какой сегодня праздник

23 февраля в православной церкви чтится день памяти священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц, благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Лонгина Коряжемского, мучениц дев Енафы, Валентины и Павлы. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная".

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В народе 23 февраля почитался Прохор Весновей и день Харлампия. Свое название праздник получил за то, что в этот период явно ощущался поворот на весну, хотя зима еще спешила отступать, проявляясь февральскими морозами и метелью.

Приметы на 23 февраля

  • на Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует;
  • на Прохора Весновея часты метели;
  • чтобы не умереть без покаяния, молились святому Харлампию.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 февраля

  • 1874 – английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру Sphairistike, ныне известную как теннис.
  • 1893 – немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.
  • 1947 – основана Международная организация по стандартизации (ISO).
  • 1987 – Земли достигла вспышка сверхновой SN 1987A, самой близкой к нам со времен изобретения телескопа.

Кто родился 23 февраля

  • 1744 – Майер Амшель Ротшильд, основатель династии предпринимателей Ротшильдов.
  • 1879 – Казимир Малевич, российский художник-абстракционист, автор "Черного квадрата".
  • 1925 – Елизавета Чавдар, украинская советская оперная певица, педагог.
  • 1934 – Евгений Крылатов, советский и российский композитор, автор музыки к фильмам и мультфильмам.
  • 1944 – Олег Янковский, советский и российский актер театра и кино, режиссер.
  • 1944 – Джонни Винтер, американский гитарист и певец, блюзмен.
  • 1965 – Кристин Дэвис, американская актриса.
  • 1976 – Келли Макдональд, британская актриса.
  • 1983 – Эмили Блант, британская актриса.
  • 1994 – Дакота Фэннинг, американская киноактриса и фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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