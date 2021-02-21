21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 21 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 21 лютого? Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода. День святого Захара Серповидця – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 21 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 лютого.

21 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день рідної мови (International Mother Language Day) проводиться під егідою ЮНЕСКО з 2000 року з метою сприяння мовній і культурній різноманітності і багатомовності.

проводиться під егідою ЮНЕСКО з 2000 року з метою сприяння мовній і культурній різноманітності і багатомовності. Всесвітній день екскурсовода ( International Tourist Guide Day) був заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів та гідів з метою підвищення інформованості широкої громадськості про важливість і значущість роботи екскурсоводів.

був заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів та гідів з метою підвищення інформованості широкої громадськості про важливість і значущість роботи екскурсоводів. День працівників землевпорядної та картографо-геодезичної служби відзначається в Білорусі з 2001 року.

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Яке сьогодні свято

21 лютого в православної церкви проводиться тиждень про митаря і фарисея – підготовка віруючих до Великого посту. Шанується день пам'яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповідца, святителя Сави ІІ, архієпископа Сербського.

У народі 21 лютого шанувався Захар Серповідец. Люди молилися святому Захарію про гарний урожай. Цього дня у селян була традиція діставати з комірок серпи, оглядати, чистити, точити і збризкувати свяченою водою. Люди вірили, що святий Захарій помітить їхні старання і допоможе їм під час жнив, додавши сили серпам.

Прикмети на 21 лютого

не тоді серпи гострити, коли на стерню йти;

не обріжеш вчасно кривого серпа, не нажнешь у полі снопа;

чим холодніше в Захаров день, тим теплішим буде березень.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 лютого

1784 – згідно з вказівкою Катерини II, порт і фортеця в Криму отримали назву Севастополь.

1784 – закладено місто Миколаїв.

1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку.

1935 – відкрився перший в СРСР Міжнародний кінофестиваль.

1953 – вчені Джеймс Уотсон і Френсіс Крік запропонували структурну модель ДНК у вигляді подвійної спіралі.

1993 – українець Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см.

Хто народився 21 лютого

1875 – Жанна Луїза Кальман, французька довгожителька, найстаріша з людей на Землі, чия дата народження і смерті точно відомі.

1907 – Вістен Г'ю Оден, англійський поет.

1915 – Євген Ліфшиц, радянський фізик-теоретик, академік АН СРСР.

1925 – Ігор Шамо, український композитор.

1962 – Чак Паланік, американський письменник.

1979 – Дженніфер Лав Хьюітт, американська актриса і співачка.

1983 – Мелані Лоран, французька актриса.

1987 – Таппенс Міддлтон, британська кіноактриса.

1987 – Еллен Пейдж, канадська кіноактриса.

1996 – Софі Тернер, англійська актриса.

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