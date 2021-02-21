21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 21 февраля в истории
Какой сегодня праздник, 21 февраля? Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода. День святого Захара Серповидца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 февраля.
- Международный день родного языка (International Mother Language Day) проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
- Всемирный день экскурсовода ( International Tourist Guide Day) был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов и гидов с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.
- День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы отмечается в Беларуси с 2001 года.
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21 февраля в православной церкви проводится неделя о мытаре и фарисее – подготовка верующих к Великому посту. Чтится день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского.
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В народе 21 февраля почитался Захар Серповидец. Люди молились святому Захарию о хорошем урожае. В этот день у крестьян была традиция доставать из чуланов серпы, осматривать, чистить, точить и сбрызгивать свяченой водой. Люди верили, что святой Захарий заметит их старания и поможет им во время жнив, добавив силы серпам.
Приметы на 21 февраля
- не тогда серпы точить, когда на жниво идти;
- не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа;
- чем холодней в Захаров день, тем теплее будет март.
- 1784 – согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
- 1784 – заложен город Николаев.
- 1842 – американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.
- 1935 – открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.
- 1953 – ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили структурную модель ДНК в виде двойной спирали.
- 1993 – украинец Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях – 6 м 15 см.
- 1875 – Жанна Луиза Кальман, французская долгожительница, старейшая из людей на Земле, чья дата рождения и смерти точно известны.
- 1907 – Уистен Хью Оден, английский поэт.
- 1915 – Евгений Лифшиц, советский физик-теоретик, академик АН СССР.
- 1925 – Игорь Шамо, украинский композитор.
- 1962 – Чак Паланик, американский писатель.
- 1979 – Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса и певица.
- 1983 – Мелани Лоран, французская актриса.
- 1987 – Таппенс Миддлтон, британская киноактриса.
- 1987 – Эллен Пейдж, канадская киноактриса.
- 1996 – Софи Тернер, английская актриса.
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