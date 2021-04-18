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18 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць, Всесвітній день радіоаматора – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 18 квітня

Яке сьогодні свято, 18 квітня? Міжнародний день пам'ятників та історичних місць, Всесвітній день радіоаматора. День Феодула читця – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен, Феодул.

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Life Сьогодні пишуть, який православне свято в українців 18 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 18 квітня.

18 квітня: яке сьогодні свято
18 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день пам'ятників та історичних місць (International Day for Monuments and Sites) або День всесвітньої спадщини відзначається під егідою ЮНЕСКО щорічно 18 квітня, починаючи з 1982 року. Він був встановлений з метою привернути увагу людей до питань захисту і збереження всесвітньої культурної спадщини.
  • День пам'яток історії та культури України – професійне свято українських архітекторів і цінителів архітектурних шедеврів відзначається з 1999 року і приурочене до Міжнародного дня пам'яток та історичних місць.
  • Всесвітній день радіоаматора (World Amateur Radio Day) святкують ентузіасти любителі своєї справи в усьому світі на честь заснування в 1925 році Міжнародного союзу радіоаматорів.
  • День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні – був створений в 1918 році і відзначається на честь однієї з найстаріших організацій, яка надає підтримку хворим і пораненим людям.

Яке сьогодні свято

18 квітня в православній церкві настає 5-та неділя Великого поста. Шанується пам'ять преподобної Марії Єгипетської, мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними, преподобного Пуплія Єгипетського, преподобних Феони, Симеона і Форвина, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона, сповідника, Студійського, преподобної Феодори Солунської.

У народі 18 квітня шанувався Федул Вітрогон. Вважалося, що з цього дня віяли вже по-справжньому теплі вітри. А раз повітря прогрівалося, то з'являлися і перші цвіркуни, метелики-кропив'янки, сонечка. На Федула вже можна було відкривати вікна і провітрювати будинкуи не боячись їх вистудити. Також люди здійснювали ритуал по очищенню житла від гнилих вітрів і від нечистої сили.

Прикмети на 18 квітня

  • прийшов Федул – губи надув, значить погода буде похмурою;
  • якщо на Федула з'явилися комахи – до тепла;
  • після Федула морозів не буде;
  • на Федула вікно відчинив – будинок без дров натопив;

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 квітня

  • 1187 – після смерті переяславського князя Володимира Глібовича Україна вперше згадується в Київському Літопису.
  • 648 – гетьман Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до повстання проти Речі Посполитої.
  • 1846 – американець Роял Хаус запатентував телеграфний апарат.
  • 1921 – перша нафтова свердловина на Дашавському газовому родовищі добула газ із глибини майже 400 м, що стало передумовою народження газової промисловості України.
  • 1923 – в СРСР було створено спортивне товариство "Динамо".
  • 1925 – створено Міжнародний радіоаматорський союз.
  • 1936 – відбулося відкриття першої виставки архітектури Радянської України.
  • 1944 – в ході Другої світової війни радянські війська звільнили Балаклаву.
  • 1961 – віруючі в Києві провели демонстрацію проти закриття Андріївської церкви.
  • 1995 – Київський міськрада повернула древній герб міста Києва, на якому був зображений Архангел Михаїл.

Хто народився 18 квітня

  • 1764 – Князь Долгорукий, російський державний діяч, поет, драматург.
  • 1817 – Джордж Льюїс, англійський філософ, учений, драматург.
  • 1897 – Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.
  • 1903 – Надія Титаренко, українська актриса.
  • 1917 – Георгій Віцин, радянський актор театру і кіно.
  • 1937 – Бабич Ростислав Олексійович, український диригент, педагог.

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