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18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 18 апреля

Какой сегодня праздник, 18 апреля? Международный день памятников и исторических мест, Всемирный день радиолюбителя. День Феодула чтеца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 апреля.

18 апреля: какой сегодня праздник
18 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites) или День всемирного наследия отмечается под эгидой ЮНЕСКО ежегодно 18 апреля, начиная с 1982 года. Он был установлен с целью привлечь внимание людей к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
  • День памятников истории и культуры Украины – профессиональный праздник украинских архитекторов и ценителей архитектурных шедевров отмечается с 1999 года и приурочен к Международному дню памятников и исторических мест.
  • Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day) празднуют энтузиасты любители своего дела во всем мире в честь основания в 1925 году Международного союза радиолюбителей.
  • День основания Общества Красного Креста в Украине – был создан в 1918 году и отмечается в честь одной из старейшей организаций, оказывающей поддержку больным и раненым людям.

Какой сегодня праздник

18 апреля в православной церкви наступает 5-е воскресенье Великого поста. Чтится память преподобной Марии Египетской, мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других с ними, преподобного Пуплия Египетского, преподобных Феоны, Симеона и Форвина, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона, исповедника, Студийского, преподобной Феодоры Солунской.

В народе 18 апреля почитался Федул Ветреник. Считалось, что с этого дня дули уже по-настоящему теплые ветры. А раз воздух прогревался, то появлялись и первые сверчки, бабочки-крапивницы, божьи коровки. На Федула уже можно было открывать окна и проветривать дома, не боясь их выстудить. Также люди совершали ритуал по очистке жилищ от гнилых ветров и от нечистой силы.

Приметы на 18 апреля

  • пришел Федул – губы надул, значит погода будет ненастной;
  • если на Федула появились насекомые – к теплу;
  • после Федула морозов не будет;
  • на Федула окно отворил – дом без дров натопил;

Интересные и важные события в Украине и мире 18 апреля

  • 1187 – после смерти переяславского князя Владимира Глебовича Украина впервые упоминается в Киевской Летописи.
  • 648 – гетман Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к восстанию против Речи Посполитой.
  • 1846 – американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.
  • 1921 – первая нефтяная скважина на Дашавском газовом месторождении добыла газ с глубины почти 400 м, что стало предпосылкой рождения газовой промышленности Украины.
  • 1923 – в СССР было создано спортивное общество "Динамо".
  • 1925 – создан Международный радиолюбительский союз.
  • 1936 – состоялось открытие первой выставки архитектуры Советской Украины.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны советские войска освободили Балаклаву.
  • 1961 – верующие в Киеве провели демонстрацию против закрытия Андреевской церкви.
  • 1995 – Киевский горсовет вернул древний герб города Киева, на котором был изображен Архангел Михаил.

Кто родился 18 апреля

  • 1764 – Князь Долгорукий, русский государственный деятель, поэт, драматург.
  • 1817 – Джордж Льюис, английский философ, ученый, драматург.
  • 1897 – Марьян Крушельницкий, украинский актер, режиссер.
  • 1903 – Надежда Титаренко, украинская актриса.
  • 1917 – Георгий Вицин, советский актер театра и кино.
  • 1937 – Бабич Ростислав Алексеевич, украинский дирижер, педагог.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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