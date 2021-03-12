Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

12 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 12 березня в історії

Яке сьогодні свято, 12 березня? Всесвітній день проти кібер-цензури і День пересадки дерев у Китаї. День Прокопа – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Макар, Михайло, Нісон, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 12 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 березня.

Ддивіться ідеї найкращих подарунків до головних свят березня: що подарувати на Масляну, День святого Патріка та інші значущі дати.

12 березня: яке сьогодні свято
12 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день проти кібер-цензури (World Day Against Cyber Censorship) був заснований за сприяння міжнародних організацій "Репортери без кордонів" і "Міжнародна амністія".
  • День пересадки дерев ув Китаї проводиться щорічно 12 березня в пам'ять про померлого в цей день видатного революціонера Сунь Ятсена.
  • День поновлення відзначається в Габоні.
  • День Співдружності святкує Канада.

Яке сьогодні свято

12 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника, преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна, що в Дальніх печерах, преподобного Фалалея Сирійського.

У народі 12 березня відзначався Прокоп Перезимній. Вважалося, що на Прокопа вже наступала справжня весна, а через таяння снігів зовсім розмивало дороги. Тому Прокопа ще називали Руйнівником доріг і в цей день намагалися сидіти вдома.

Прикмети на 12 березня

  • Прокоп дорогу зруйнував, і сам в заметі загруз;
  • на Прокопа краще не нікуди не їхати з дому;
  • якщо на Прокопа почалася крапель – дорога буде розмитою;
  • в теплий день Прокопа добре полювати на зайців;
  • якщо заєць перебіжить дорогу – до невдачі;
  • на Прохора чекали пролісків, щоб починати оранку.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 березня

  • 1889 – американець Елмон Строуджер запатентував автоматичну телефонну станцію.
  • 1896 – в Петербурзькому університеті за допомогою винайденого Олександром Поповим приладу була передана перша в світі радіограма.
  • 1911 – лікар Флетчер відкрив причини дитячого церебрального паралічу (ДЦП).
  • 1974 – станція "Марс-6" сіла на Марсі, вперше передавши на Землю дані про атмосферу та грунті цієї планети.

Хто народився 12 березня

  • 1863 – Володимир Вернадський, радянський вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, перший президент Академії наук України.
  • 1925 – Гаррі Гаррісон, американський письменник-фантаст.
  • 1941 – Анатолій Дриженко, український актор театру і кіно.
  • 1946 – Лайза Мінеллі, американська актриса, співачка.
  • 1979 – Піт Доерті, вокаліст і гітарист груп The Libertines і Babyshambles.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли Великдень-2021 в Україні: дізнайтеся дату головного церковного свята Вихідні дні та свята у квітні 2021 року в Україні Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні вихідних порівняно з іншими країнами Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним

Популярні статті

Вчора, 19:16Смачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчора, 18:38Смачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

Вчора, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Вчора, 14:36Зірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняЗірково

Дочку Олі Полякової госпіталізували

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

10 березняЗірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

10 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Дівам потрібно стати впевненими в собі, а Рибам – застосовувати творчий підхід у роботі

9 березняЗірково

У Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява

9 березняЗірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

9 березняСмачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

9 березняЗірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

9 березняЗірково

Олена Зеленська в трендовому пальті прийшла з квітами до пам'ятника Шевченку (фото)

9 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

Новини партнерів

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти