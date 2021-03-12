12 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 12 березня в історії

Яке сьогодні свято, 12 березня? Всесвітній день проти кібер-цензури і День пересадки дерев у Китаї. День Прокопа – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Макар, Михайло, Нісон, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 12 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 березня.

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12 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день проти кібер-цензури (World Day Against Cyber Censorship) був заснований за сприяння міжнародних організацій "Репортери без кордонів" і "Міжнародна амністія".

був заснований за сприяння міжнародних організацій "Репортери без кордонів" і "Міжнародна амністія". День пересадки дерев ув Китаї проводиться щорічно 12 березня в пам'ять про померлого в цей день видатного революціонера Сунь Ятсена.

проводиться щорічно 12 березня в пам'ять про померлого в цей день видатного революціонера Сунь Ятсена. День поновлення відзначається в Габоні.

відзначається в Габоні. День Співдружності святкує Канада.

Яке сьогодні свято

12 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника, преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна, що в Дальніх печерах, преподобного Фалалея Сирійського.

У народі 12 березня відзначався Прокоп Перезимній. Вважалося, що на Прокопа вже наступала справжня весна, а через таяння снігів зовсім розмивало дороги. Тому Прокопа ще називали Руйнівником доріг і в цей день намагалися сидіти вдома.

Прикмети на 12 березня

Прокоп дорогу зруйнував, і сам в заметі загруз;

на Прокопа краще не нікуди не їхати з дому;

якщо на Прокопа почалася крапель – дорога буде розмитою;

в теплий день Прокопа добре полювати на зайців;

якщо заєць перебіжить дорогу – до невдачі;

на Прохора чекали пролісків, щоб починати оранку.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 березня

1889 – американець Елмон Строуджер запатентував автоматичну телефонну станцію.

1896 – в Петербурзькому університеті за допомогою винайденого Олександром Поповим приладу була передана перша в світі радіограма.

1911 – лікар Флетчер відкрив причини дитячого церебрального паралічу (ДЦП).

1974 – станція "Марс-6" сіла на Марсі, вперше передавши на Землю дані про атмосферу та грунті цієї планети.

Хто народився 12 березня

1863 – Володимир Вернадський, радянський вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, перший президент Академії наук України.

1925 – Гаррі Гаррісон, американський письменник-фантаст.

1941 – Анатолій Дриженко, український актор театру і кіно.

1946 – Лайза Мінеллі, американська актриса, співачка.

1979 – Піт Доерті, вокаліст і гітарист груп The Libertines і Babyshambles.

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