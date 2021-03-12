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12 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 12 марта в истории

Какой сегодня праздник, 12 марта? Всемирный день против кибер-цензуры и День пересадки деревьев в Китае. День Прокопа – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на Масленицу, День святого Патрика и другие значимые даты.

12 марта: какой сегодня праздник
12 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship) был учрежден при содействии международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".
  • День пересадки деревьев в Китае проводится ежегодно 12 марта в память умершего в этот день выдающегося революционера Сунь Ятсена.
  • День обновления отмечается в Габоне.
  • День Содружества празднует Канада.

Какой сегодня праздник

12 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Тита Киево-Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах, преподобного Фалалея Сирийского.

В народе 12 марта отмечался Прокоп Перезимний. Считалось, что на Прокопа уже наступала настоящая весна, а из-за таяния снегов совсем размывало дороги. Потому Прокопа еще называли Разрушителем дорог и в этот день старались сидеть дома.

Приметы на 12 марта

  • Прокоп дорогу разрушил, и сам в сугробе увяз;
  • на Прокопа лучше не никуда не уезжать из дома;
  • если на Прокопа началась капель – дорога будет размытой;
  • в теплый день Прокопа хорошо охотиться на зайцев;
  • если заяц перебежит дорогу – к неудаче;
  • на Прохора ждали подснежников, чтобы начинать пахоту.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 марта

  • 1889 – американец Элмон Строуджер запатентовал автоматическую телефонную станцию.
  • 1896 – в Петербургском университете с помощью изобретенного Александром Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.
  • 1911 – доктор Флетчер открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП).
  • 1974 – станция "Марс-6" села на Марсе, впервые передав на Землю данные об атмосфере и почве этой планеты.

Кто родился 12 марта

  • 1863 – Владимир Вернадский, советский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере, первый президент Академии наук Украины.
  • 1925 – Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.
  • 1941 – Анатолий Дриженко, украинский актер театра и кино.
  • 1946 – Лайза Минелли, американская актриса, певица.
  • 1979 – Пит Доэрти, вокалист и гитарист групп The Libertines и Babyshambles.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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