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5 неожиданных продуктов от диабета, ожирения и проблем с сердцем

Сегодня, 12:15

Не только фрукты и овощи полезны для здоровья. Избежать болезней сердца, сосудов и лишнего веса помогут кофе, оливковое масло и даже красное вино – ученые

Знаете ли вы, что отличным средством профилактики самых распространенных болезней являются не только богатые полифенолами овощи и фрукты? Ученые исследовали влияние этих веществ на наш организм и пришли к выводу: оливковое масло, шоколад, кофе и красное вино тоже полезны. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Что это за полифенолы, о которых так часто говорят?

Внимание медиков в очередной раз привлекли полифенолы – водорастворимые вещества: они выполняют защитные функции, помогая бороться с повреждением клеток. В итоге наш организм защищен от окислительного стресса, медленнее стареет, а еще полифенолы – средство профилактики воспалительных процессов, сердечно-сосудистых болезней, ожирения, диабета и даже рака.

Много полифенолов содержится в цитрусовых, ягодах и фруктах
Много полифенолов содержится в цитрусовых, ягодах и фруктах
Фото: unsplash.com

Полифенолы также придают растениям "аппетитный" цвет: яблоки, разные ягоды, киви, брокколи, лук, цитрусовые – это просто кладезь полифенолов. Но найти их можно не только в фруктах и овощах.

Какие же еще доступные продукты полезны для здоровья?

Среди полезных в качестве профилактики основных заболеваний продуктов ученые ожидаемо назвали оливковое масло, а вот чай, шоколад и красное вино – довольно неожиданные в списке. Итак!

Оливковое масло: медики рекомендуют выбирать масло первого отжима. Именно такое масло используется в средиземноморской диете. Исследование показало, что оливковое масло способно снижать риск заболеть диабетом 2-го типа на 40% у тех, кто уже имеет проблемы с сердцем и сосудами.

Кофе и чай: более полезным оказался зеленый чай, он способствует лучшему метаболизму глюкозы в организме. А влияние кофе исследовали на более чем миллионе добровольцев: этот напиток действительно полезен в качестве профилактики ожирения, диабета и даже сердечно-сосудистых заболеваний.

Черный шоколад: этот любимый многими продукт также положительно влияет на метаболизм глюкозы. А еще черный шоколад и какао помогают снизить аппетит и, соответственно – похудеть.

Крупы и цельнозерновой хлеб: эти продукты помогают регулировать сахар в крови, улучшают работу кишечника, снижают риски развития болезней сердца и сосудов. При непереносимости глютена можно выбрать гречку, рис, а также цельнозерновой хлеб (без клейковины).

Красное вино – один из спорных продуктов, вокруг которого постоянно ведутся дебаты. Однако не зря красное вино – один из главных компонентов средиземноморской диеты.

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Исследователи отмечают, что регулярное, но умеренное потребление красного вина помогает снизить концентрацию холестерина и липидов (жиров) в крови. А, значит, защищает от развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других проблем.

Но даже самые полезные продукты у некоторых людей вызывают аллергию, а переедание еще никому не шло на пользу – пожалуйста, не забывайте об этом!

Напомним, что ранее мы также писали о продуктах, которые снижают уровень сахара в крови.

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