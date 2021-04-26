5 несподіваних продуктів від діабету, ожиріння та проблем з серцем

Не тільки фрукти і овочі корисні для здоров'я. Уникнути хвороб серця, судин і зайвої ваги допоможуть кава, оливкова олія і навіть червоне вино – вчені

Чи знаєте ви, що відмінним засобом профілактики найпоширеніших хвороб є не тільки багаті на поліфеноли овочі та фрукти? Вчені досліджували вплив цих речовин на наш організм і прийшли висновку: оливкова олія , шоколад , кава і червоне вино теж корисні. Результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Що це за поліфеноли, про які так часто говорять?

Увага медиків в черговий раз привернули поліфеноли – водорозчинні речовини: вони виконують захисні функції, допомагаючи боротися з пошкодженням клітин. В результаті наш організм захищений від окислювального стресу, повільніше старіє, а ще поліфеноли – засіб профілактики запальних процесів, серцево-судинних хвороб, ожиріння, діабету і навіть раку.

Багато поліфенолів міститься в цитрусових, ягодах і фруктах Фото: unsplash.com

Поліфеноли також надають рослинам "апетитний" колір: яблука, різні ягоди, ківі, брокколі, цибуля, цитрусові – це джерело поліфенолів. Але знайти їх можна не тільки в фруктах і овочах.

Які ж ще доступні продукти корисні для здоров'я?

Серед корисних для профілактики основних захворювань продуктів вчені очікувано назвали оливкову олію, а ось чай, шоколад і червоне вино – досить несподівані в списку. Отже!

Оливкова олія: медики рекомендують вибирати олію першого віджиму. Саме таке масло використовується в середземноморській дієті. Дослідження показало, що оливкова олія здатна знижувати ризик захворіти діабетом 2-го типу на 40% у тих, хто вже має проблеми з серцем і судинами.

Кава і чай: більш корисним виявився зелений чай, він сприяє кращому метаболізму глюкози в організмі. А вплив кави досліджували на більш ніж мільйоні добровольців: цей напій дійсно корисний для профілактики ожиріння, діабету і навіть серцево-судинних захворювань.

Чорний шоколад: цей улюблений багатьма продукт також позитивно впливає на метаболізм глюкози. А ще чорний шоколад і какао допомагають знизити апетит і, відповідно – схуднути.

Крупи і цільнозерновий хліб: ці продукти допомагають регулювати цукор в крові, покращують роботу кишківника, знижують ризики розвитку хвороб серця і судин. При непереносимості глютену можна вибрати гречку, рис, а також цільнозерновий хліб (без клейковини).

Червоне вино – один зі спірних продуктів, навколо якого постійно ведуться дебати. Однак недарма червоне вино – один з головних компонентів середземноморської дієти.

Дослідники відзначають, що регулярне, але помірне споживання червоного вина допомагає знизити концентрацію холестерину і ліпідів (жирів) в крові. А, значить, захищає від розвитку атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та інших проблем.

Але навіть найкорисніші продукти у деяких людей викликають алергію, а переїдання ще нікому не йшло на користь – будь ласка, не забувайте про це!

Нагадаємо, що раніше ми також писали про продукти, які знижують рівень цукру в крові .

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