Создали пиво со вкусом кофе колд брю с ароматом карамели и шоколада

Интересным сочетанием пополнился арсенал Guinness. Креаторы называют напиток идеально сбалансированным

Компания Diageo представила уникальное пиво Guinness Nitro Cold Brew со вкусом кофе. Об этом пишет FoodBev Media .

Пиво Guinness Nitro Cold Brew Coffee производители создали на основе кофе, но формата холодного заваривания (колд брю) и классического пива собственного производства. Напиток называют идеально сбалансированным, где горчинка хмеля и сладкого кофе идеально дополняют друг друга.

Фото: FoodBev Media

В напитке с 4% ABV использовали экстракт и натуральные ароматы кофе колд брю и добавили ноты шоколада, эспрессо и карамели.

Новинка дебютировала на рынке США, но до 18 месяцев она будет продаваться и на других полках мира. Стоит пиво – 9,99 долларов (набор из четырех единиц).

Рекомендуют употреблять напиток сразу из банки, или разливать в бокал, чтобы полностью "раскрыть" вкус.

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