Так ли важно завтракать для здоровья и похудения и кому именно – мнение диетолога

Завтрак в диетологии считают обязательным. Утренний прием пищи важен, но важно не только то, завтракает человек или нет, но и что он ест утром и потом весь день

Не всегда важно завтракать тем, кто худеет, а кому именно – подскажет диетолог / Фото: freepik.com

В некоторых случаях при похудении завтрак – вовсе не панацея, особенно если человек до этого не привык к утреннему приему пищи. Действительна ли роль завтрака переоценена, кому обязательно нужен утренний прием пищи и что не стоит есть на завтрак – помогла разобраться диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Почему все говорят о важности завтрака

Различными исследованиями подтверждено, что завтрак действительно помогает поддерживать здоровье. Утренний прием пищи – это профилактика развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых осложнений, депрессий и так далее.

А еще завтраки способствуют похудению, поскольку оказывают влияние на секрецию регулирующих аппетит гормонов (гастроинтестинальных). В итоге чувство насыщения сохраняется намного дольше и человек меньше съедает в течение дня.

Я не удивлю вас, если скажу, что завтрак в диетологии принято считать обязательным, -говорит Олеся Добрянская,- к тому же немало публикаций на PubMed нам показывают, что те люди, которые пропускают завтрак, в среднем имеют больший вес. Но медицинская наука считать факт доказанным и статистически достоверным даже при 50% частоте ошибок.

Что это означает? То, что даже серьезнейшие научные доказательства могут обеспечить лишь 95% вероятности. Даже в медицинской диагностике не бывает ста процентов точности. Любые исследования могут страдать от некорректной методологии, основанной на неправильно толкованных данных.

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Поскольку: не учитывают социальный статус человека, его общий рацион, как и качество употребляемых продуктов, стиль жизни, наличие или отсутствие вредных привычек, генетическую предрасположенность и т. д. Поэтому, даже основываясь на клиническом исследовании, личное преимущество здесь является очень важным фактором.

Если вы худеете, и склонны к подьеданию в течение дня, то завтрак нужен / Фото: freepik.com

Действительно на практике, в большинстве своем у женщин с ожирением, где триггером выступают вечерние переедания или подьедания в течение дня, завтрак (его наличие) выступает как инструмент поддержания или потери веса.

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Кому же обязательно нужно завтракать, а кому – нет?

Польза завтрака действительно переоценена. На самом деле важен не только тот факт, что человек завтракает или наоборот, не принимает пищу утром, но и какую именно пищу он ест на завтрак, а также в течение остального дня.

Важно не только то, завтракает человек или нет, но и что он ест утром и потом весь день / Фото: unsplash.com

Если "в первый час" после пробуждения человек ежедневно съедает сладкую гранолу со щедро налитым сверху медом, то вряд ли от этого будет польза для его здоровья и веса. И можно обойтись без исследований, чтобы это доказать.

Людям, которые компенсируют калории, пропущенные за завтраком и затем в течение дня – рекомендовано завтракать. Но есть люди, которые не испытывают дискомфорта, после пропуска утреннего приема пищи.

Человеку с ожирением, который сейчас находится на снижении веса и у которого триггер – это застолье или выходные, я не буду рекомендовать обязательно включать завтрак, если до этого он отсутствовал,- говорит Олеся Добрянская.- Я буду рекомендовать систему, план и планирование питания. А еще поработать с триггерами. Потому что рекомендация "обязательно завтракать" в данном случае может привести даже к набору веса.

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