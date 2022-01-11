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Как сахар влияет на зубы – известный стоматолог раскрыл секрет

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 января, 07:30
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Для здоровых зубов взрослого человека сахар не представляет опасности. Но сохранить зубы возможно только при условии регулярного и правильного ухода за ними
Негативно сахар влияет на зубы детей, а здоровым взрослым зубам сладости особо не навредят
Негативно сахар влияет на зубы детей, а здоровым взрослым зубам сладости особо не навредят / Фото: freepik.com

Любовь к сладкому быстрее отразится на вашей талии, чем на зубах, если вы – человек взрослый и тщательно следите за гигиеной ротовой полости. Когда сахар опасен для зубов и как сохранить красивую улыбку – рассказал стоматолог в красной бабочке, сособственник сети стоматологических клиник "Клиника Заблоцкого", профессор Ярослав Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий
Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

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Вреден ли сахар для зубов или нет?

Сахар никак не влияет на здоровье зубов, если это зубы взрослого человека, и они без дырок. Но сахар вреден для непостоянных зубов детей, которые имеют незрелую эмаль.

Когда эмаль зуба уже "взрослая", то она никак как не реагирует на сахар. Вообще сахар не полезен для организма в целом и не стоит на него налегать ка взрослым, так и детям.

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Например, в Швеции в детские каши не добавляют сахар, – говорит Ярослав Заблоцкий,- если вы сами не приучите ребенка до 3-х лет к сахару (именно до этого возраста особенно важно следить за здоровьем зубов у ребенка и беречь их), то он не будет его требовать.

А чтобы сохранить здоровье детских зубов, подчеркивает профессор, не давайте малышам чая или компота с сахаром. Лучшее питье для ребенка – это чистая питьевая вода.

То есть сахар не оседает на зубах?

На зубах "оседает" не сахар, как таковой – на них после любой пищи образуется пленка. И если ее не убрать в течение 24 часов механическим путем, то есть именно щеткой и ершиком для зубов, то она остается, постепенно разрушая зубы.

Когда чистите зубы простой щеткой, не нужно давить слишком сильно
Когда чистите зубы простой щеткой, не нужно давить слишком сильно / Фото: freepik.com

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Поэтому не забывайте ухаживать за зубами в домашних условиях – чистить дважды в день плюс проходить профессиональную чистку у стоматолога раз в полгода.

Чистите зубы правильно: щеткой нужно двигать от десен по длине всех зубов, а не горизонтально, захватывая при этом одновременно большую часть челюсти.

Читайте также: "Как выбрать зубную пасту".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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