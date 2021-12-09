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5 вариантов полезного завтрака зимой – что есть с утра, чтобы не поправляться

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
9 декабря, 13:00
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Полезный завтрак обязательно должен быть свежим, теплым и белковым, а принять пищу лучше с 7 до 11 часов утра. Почему важно завтракать и чем именно – в статье
Без полезного завтрака зимой не обойтись: есть с утра важно, чтобы не поправляться
Без полезного завтрака зимой не обойтись: есть с утра важно, чтобы не поправляться / Фото: Коллаж: Сегодня

"Быстрые" хлопья или мюсли, даже если залить их теплым молоком, которыми многие любят завтракать – далеко не лучший вариант утреннего приема пищи. Но еще более губительно для здоровья вообще не завтракать. Почему – разбираемся с нашими экспертами.

Почему нужно завтракать обязательно?

Утренний прием пищи помогает нашей пищеварительной системе "проснуться": особенно активно пищеварительные органы начинают работать с 7 утра до 11 дня. Как отмечает консультант по здоровому питанию и доктор тибетской медицины Елена Беляева, утренний завтрак, да еще правильными продуктами, поддержит работу организма, поможет метаболизму и даже предупредит развитие заболеваний.

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Теплый завтрак помогает наполнить нас энергией на весь день
Теплый завтрак помогает наполнить нас энергией на весь день / Фото: unsplash.com

Так, благодаря утреннему приему пищи можно сбалансировать уровень сахара в крови, тем самым предупредив развитие диабета второго типа. Вообще в любое время года завтракать лучше теплыми продуктами, то есть после их термической обработки. Зимой это особенно важно, теплый завтрак помогает наполнить нас энергией на весь день, поддержать иммунную систему.

Именно теплый завтрак поможет желудку успешно "воевать" с соляной кислотой и вырабатывать ферменты. Но горячий кофе, да еще с сигаретой натощак – это не завтрак, а издевательство над своим здоровьем.

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А что нельзя есть на завтрак?

Если хотите быть здоровым и помочь своей пищеварительной системе. То забудьте про бутерброды в сухомятку, сладкие хлопья или мюсли, да еще с холодным молоком.

Также важно готовить свежие завтраки – вчерашние подогретые каша, суп, вареные сосиски тоже не лучший вариант для завтрака. Сделать утренний омлет, сварить кашу (особенно если вы замочили крупу на ночь) или на крайний случай обойтись горячим бутербродом – будет не намного дольше но в разы полезнее.

Кофе, даже горячий, да еще с сигаретой – это издевательство над здоровьем, а не завтрак
Кофе, даже горячий, да еще с сигаретой – это издевательство над здоровьем, а не завтрак / Фото: freepik.com

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И, конечно же, печенье, конфеты или перехваченный по пути на работу хот-дог – тоже плохой вариант для завтрака. Утренний прием пищи должка быть насыщен витаминами, минералами, Омега-3, которые помогут мозгу лучше работать в течение дня.

Если вам не хватает мотивации есть на завтрак здоровые продукты, то подумайте о том, что правильный завтрак еще поможет начать терять лишний вес. Сытный завтрак из здоровых продуктов поможет не чувствовать сильный голод к обеду. Тогда за обедом не будет желания переедать лишнего, и перебиваться сладостями и прочей нездоровой пищей.

Какие продукты подходят для завтрака

После пробуждения выпейте натощак стакан закипяченной воды (охлажденной до приятной вам температуры), это поможет "включить" пищеварение. Для завтрака выбирайте легкие, но одновременно сытные продукты – кашу (но не кашу-минутку, лучше сварить из замоченной на ночь крупы), яйца, овощи, тост из цельнозернового хлеба.

Для полезного завтрака подходят легкие по свойствам продукты: крупы, тушеные овощи или запеченные на гриле или в духовке фрукты, яйца, можно сварить или сделать омлет, сделать горячий тост из цельнозернового хлеба.

Тушеные овощи с яйцами или омлет отлично подходят для завтрака
Тушеные овощи с яйцами или омлет отлично подходят для завтрака / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

После того, как позавтракаете, кофе, чай, а особенно холодную воду сразу лучше не пить. Если очень хочется, то сделайте несколько глотков, а сам напиток выпейте через 15-20 минут после еды.

А можно пример завтрака при правильном питании?

Один из лучших белковых продуктов для полезного завтрака – это яйца. Омлет с овощами – неплохой вариант, пока он будет готовиться, вы можете принять душ. Тем более, яйца можно есть каждый день (1-2 штуки). К взбитым яйцам добавьте овощи – можно потереть на терке цуккини, кабачок, порезать болгарский перец, эти овощи быстро тушатся.

К белковым продуктам на завтрак идеально подходят свежие или пареные овощи, а на десерт – фрукт
К белковым продуктам на завтрак идеально подходят свежие или пареные овощи, а на десерт – фрукт / Фото: Depositphotos

Можно разбавить тушеные овощи салатом из свежих, положить немного семян льна, кунжута или подсолнечника. Психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн рекомендует белковые завтраки. К белковым продуктам также идеально подходят свежие или пареные овощи, а на десерт – фрукт. Вот несколько вариантов, что приготовить:

  1. овсяный блин с фруктами и сыром
  2. немного каши с яйцом и салатом, фрукты на десерт
  3. тост цельнозерновой с семгой и салатом
  4. яичница с овощами, салат, фрукты
  5. сырники, фрукты, запеканка.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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