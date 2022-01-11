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Чи так важливо снідати для здоров'я та схуднення і кому саме – думка дієтолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 січня, 15:15
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Сніданок у дієтології вважають обов'язковим. Ранковий прийом їжі важливий, як важливо не тільки те, снідає людина чи ні, але і що вона їсть вранці і потім протягом дня
Не завжди важливо снідати тим, хто худне, а кому саме – підкаже дієтолог
Не завжди важливо снідати тим, хто худне, а кому саме – підкаже дієтолог / Фото: freepik.com

В деяких випадках при схудненні сніданок – зовсім не панацея, особливо якщо людина, що почала худнути, не звикла до ранкового прийому їжі. Чи дійсно роль сніданку переоцінено кому обов'язково потрібен ранковий прийом їжі і що не варто їсти на сніданок – допомогла розібратися дієтолог Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Чому всі говорять про важливість сніданку

Різними дослідженнями підтверджено, що сніданок справді допомагає підтримувати здоров'я. Ранковий прийом їжі – це профілактика розвитку цукрового діабету, серцево-судинних ускладнень, депресій тощо.

А ще сніданки сприяють схудненню, оскільки впливають на секрецію регулюючих апетит гормонів (гастроінтестинальних). В результаті почуття насичення зберігається набагато довше і людина менше з'їдає протягом дня.

Я не здивую вас, якщо скажу, що сніданок у дієтології прийнято вважати обов'язковим, -каже Олеся Добрянська, – до того ж чимало публікацій на PubMed нам показують, що люди, які пропускають сніданок, у середньому мають більшу вагу. Але медична наука вважає факт доведеним і статистично достовірним навіть за 50 відсотковою частотою помилок.

Що це означає? Те, що найсерйозніші наукові докази можуть забезпечити лише 95% ймовірності. Навіть у медичній діагностиці не буває сто відсотків точності . Будь-які дослідження можуть страждати від некоректної методології, що базується на неправильно тлумачених даних.

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Оскільки: не враховують соціальний статус людини, її загальний раціон, як і якість уживаних продуктів, стиль життя, наявність або відсутність шкідливих звичок, генетичну схильність тощо. Тому особиста перевага тут – дуже важливий чинник.

Якщо ви худнете і схильні до під'їдання протягом дня, то сніданок потрібен
Якщо ви худнете і схильні до під'їдання протягом дня, то сніданок потрібен / Фото: freepik.com

Дійсно на практиці, здебільшого у жінок з ожирінням де тригером виступають вечірні переїдання або під'їдання протягом дня, сніданок (його наявність) виступає як інструмент підтримки або втрати ваги.

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Кому ж обов'язково треба снідати, а кому – ні?

Користь сніданку справді переоцінена. Насправді важливим є не тільки той факт, що людина снідає або навпаки, не приймає їжу вранці, а й яку саме їжу вона їсть на сніданок , а також протягом решти дня.

Важливо не тільки те, снідає людина чи ні, а й що вона їсть вранці і потім весь день
Важливо не тільки те, снідає людина чи ні, а й що вона їсть вранці і потім весь день / Фото: unsplash.com

Якщо "в першу годину" після пробудження людина щодня з'їдає солодку гранолу із щедро налитим зверху медом, то навряд чи від цього буде користь для їїздоров'я та ваги. І можна уникнути досліджень, щоб це довести.

Людям, які компенсують калорії, пропущені за сніданком, а потім протягом дня – рекомендовано снідати . Але є люди, які не мають дискомфорту після пропуску ранкового прийому їжі.

Людині з ожирінням, яка зараз знаходиться на зниженні ваги і у якої тригер – це застілля або вихідні, я не рекомендуватиму обов'язково включати сніданок, якщо до цього він був відсутній, – каже Олеся Добрянська. – Я рекомендуватиму систему, план і планування харчування. А ще попрацювати із тригерами. Тому що рекомендація "обов'язково снідати" в даному випадку може призвести навіть до набору ваги.

Також читайте: "Як цукор впливає на зуби".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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