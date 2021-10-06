Почему мы хандрим и болеем в новолуние: мнение психолога плюс астропрогноз

В новолуние гороскопы советуют копить силы, а психологи – не забывать, что на здоровье влияют не только планеты. Как поддержать себя в новолуние – в статье

Мы хандрим и болеем вовсе не из-за самого новолуния, говорят психологи / Фото: Коллаж: Сегодня

Раздражительность к окружающему миру, снижение иммунитета, сердечные приступы – чего только не приписывают новолунию, затмениям ретроградности планет и другим природным явлениям. Стоит ли бояться новолуния, что это такое и как "оставаться в седле" в это период – разбираемся сами и спросим экспертов.

Что происходит в новолуние?

В среду, в 14:06 по киевскому времени, произошло новолуние. В астрономии это явления не считают чем-то примечательным: просто одна из фаз Луны, когда это небесное тело становится обращено к Земле своей неосвещенной стороной и невидимо.

Реклама

В новолуние мы наблюдаем Луну на небе в виде "серпа", полумесяца. / Фото: Pexels

Сразу после новолуния мы замечаем Луну небе в виде "серпа", полумесяца. Астрологические прогнозы говорят, что новолуние – значимый период в жизни людей и самое время копить силы и планировать дела. В то же время в интернете полно прогнозов, которые мягко говоря, пугают – обещая нам апатию, агрессию и сердечные приступы.

Но, во-первых – помните, что сейчас октябрь, середина осени, что естественно сказывается на нашем здоровье по ряду объяснимых причин. А во-вторых, возникают такие состояния круглый год, в независимости от того, как стали планеты.

Реклама

Что же происходит с осенью и влияют ли на нас планеты?

Как только приближается осень и прохлада, мы становимся печальнее. Кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко объясняет это тем, что большинство людей – солнцезависимы.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

А чем ближе зима, тем короче дни и длиннее ночи: организм человека реагирует на это большей выработкой мелатонина. А он – антагонист гормона радости, серотонина, отсюда и сонливость. Гормональные изменения влияют и на наше самочувствие – снижается работоспособность, повышается сонливость, появляется апатия и уныние.

Реклама

Также осенью мы чаще болеем простудой, обостряются хронические заболевания, соотнесённо, такие состояния заставляют нас нервничать, стрессовать – тут и сердце может начать "шалить". Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на планеты, магнитные бури или природу.

- Когда мы испытываем стресс, наше мышление ищет, за что стабильное можно зацепиться, -говорит Марина Диденко,- хорошо помогают быть более стабильным различные ритуалы. Любите читать гороскопы и астропрогнозы – ок, это тоже может стать полезным ритуалом. Если прогноз, конечно, будет позитивным.

Ведь человеку подсознательно всегда хочется разделить с кем-то ответственность за то, что происходит у него в жизни. Поэтому легче всего списать свои неудачи или плохое самочувствие на новолуние или парад планет. А на самом деле может быть нужно всего лишь выспаться, меньше курить или заняться, наконец, постоянно повышающимся давлением.

Но как пережить новолуние, если в него веришь?

Как вам мысль о том, что период новолуния – отличный повод нарабатывать полезные привычки, которые помогут справиться с хандрой и апатией. Начните что-то, что давно хотели. Так вы будете заняты и наполнены новыми эмоциями, и не останется времени для грусти.

В полнолуние и не только наполните пространство яркими цветами – в одежде, предметах интерьера / Фото: freepik.com

Наполните быт и пространство яркими цветами – в одежде, предметах интерьера, не отказывайтесь от встреч с друзьями, найдите активность – прогулки, йога медитация, велосипед и т.д. Мы не можем чувствовать себя полностью здоровым, бодрым и радостным 24 часа в сутки, это нормально.

Иногда нам нужно отдохнуть замедлиться, побыть в другом эмоциональном спектре. Если же вы наблюдаете стойкую апатию, нарушения сна, потерю смысла жизни, можно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом. Специалист подскажет подходящие именно вам методы борьбы с эмоциональной нестабильностью.

И все-таки, есть ли позитивный антропоноз на эти дни?

С сегодняшнего новолуния до следующего пройдет 29 лунных дней, то есть нарастание и снижение активности спутника Земли приходится на октябрь. А октябрь, как подчеркивает эксперт по Феншуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон несет в себе мощные энергии Земли.

Наталия Явон / Фото: пресс-служба

Кто-то будет стабилен в этот период, кто-то – сорвет большой куш. Ведь Земля – это денежное хранилище, но далеко не для всех. Неблагоприятность Земли выражается через тяжесть, медлительность и набор лишнего веса.

В октябре также следует внимательнее быть во время путешествий, при занятиях экстремальным спортом, подъеме в горы. Тем, кто рожден в год Козы, лучше вообще отложить путешествия и активности до ноября. Дни особого внимания в октябре:

11, 14, 18, 23, 26 и 30 – не стоит начинать важные дела,

– не стоит начинать важные дела, 14 и 26 – может наблюдаться подавленное настроение, возникать проблемы в отношениях, будьте внимательнее на дорогах и за рулем,

– может наблюдаться подавленное настроение, возникать проблемы в отношениях, будьте внимательнее на дорогах и за рулем, 14, 21 и 26 – лучше отложить визит к больным друзьям, поскольку высокий рис заразиться,

– лучше отложить визит к больным друзьям, поскольку высокий рис заразиться, 16 и 28 октября не рекомендуется посещать врачей и начинать хирургическое лечение,

октября не рекомендуется посещать врачей и начинать хирургическое лечение, 15 и 17 октября – эти дни не подходят для проведения финансовых операций.

Важный момент! Если вы чувствуете растерянность, тревожность и что "против вас весь мир" – попробуйте попросить о помощи. Иногда это сделать очень трудно. Но факт того, что друзья, коллеги или просто знакомые с вами, вы не одни, помогут снизить уровень тревожности.

Также мы писали, как пережить осеннюю хандру.