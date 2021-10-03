Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

Начало следующей недели обещает привнести состояние покоя и гармонии во взаимоотношения, а все конфликты будут сглаживаться и сходить на нет.
В середине семидневки произойдет всплеск эмоций, который уляжется к выходным. У людей появится тяга к стабильности и размеренной жизни.
Выходные дни и праздники в октябре 2021 года в Украине
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Овна
Овны, наконец, получат долгожданное умиротворение на всю неделю. И все это благодаря собственному творческому потенциалу и бурному воображению. Во вторник вам откроется решение сложных проблем и ситуаций. Вы без труда сможете решать логические загадки. А ваши мечтания реализуются в интересные проекты – не откладывайте.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Тельца
Тельцов ждет продуктивная неделя . В четверг ваши идеи и разработки окажутся правильными и востребованными, за что вы получите гонорар. Вы будете довольны собой. Но не стоит расслабляться и почивать на лаврах – удача переменчива. Рассчитывайте не только на чужую благосклонность и свое везение, но и на трудолюбие.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Близнецов
У Близнецов на следующей неделе ожидаются "плюшки" в виде материальной выгоды , уважения коллег и собственного морального удовлетворения. В среду еще рано расслабляться – старайтесь использовать эту удачную волну для карьерного роста. Конец недели может оказаться напряженным, но вам не стоит слишком переживать.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рака
Благодаря проявлению дипломатических качеств, у Раков получится создать вокруг себя позитивную атмосферу . А в таком коллективе трудиться гораздо приятнее, подниматься по карьерной лестнице проще и решать общие проблемы легче, чем в одиночку. Готовьтесь: выходные пройдут в делах, отдыхать будет некогда.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Льва
Львам предстоит пережить напряженную неделю. В понедельник постарайтесь контролировать свои поступки и эмоции , иначе они возьмут верх над вами. Окружающие настроены на выяснение отношений, атмосфера непонимания будет выбивать из колеи. Также велика вероятность разногласия с детьми или из-за детей.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Девы
Девам предстоящая неделя не принесет серьезных проблем, если уметь договариваться и идти на компромиссы с окружающими . В четверг соотносите свои желания с потребностями других людей – так вы легче найдете общий язык и разработаете совместную стратегию. Но если почувствуете недоверие или непонимание партнеров – наберитесь терпения.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Весов
Следующая неделя будет очень позитивной для Весов. Ваши дела и начинания складываются удачно, а желания исполняются . В понедельник постарайтесь максимально использовать день – вы способны покорить вершины в новых для себя сферах. Но не отмахивайтесь от возможности отдохнуть, потому что работа выматывает.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Скорпиона
Скорпионам предстоит пережить неоднозначную семидневку. С одной стороны, вы погрязнете в рутине каких-то мелких проблем. С другой же – начинается благоприятный период для проявления творчества, карьерного роста и бурного развития личной жизни. Во вторник отстаивайте свои интересы – вы не разочаруетесь.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Стрельца
Если Стрельцы сумеют проявить качества ответственного человека, то уже с понедельника у вас появятся новые возможности в бизнесе . Это потребует кропотливой работы и решительных действий – но зато потом вы не пожалеете, пожиная плоды своих трудов. Если почувствуете неуверенность в себе, решайте ситуацию дипломатически.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Козерога
Козероги будут отличаться повышенной работоспособностью и проявлением энтузиазма. Вы общительны, разносторонни, жизнерадостны и энергичны – а потому к вам тянутся люди. Такая линия поведения в четверг поможет решить множество вопросы. В семье и с любимыми людьми также все хорошо, и у вас на всех найдется время.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Водолея
Финансы, работа и даже личные отношения потребуют от Водолеев принятия ответственных решений. Но это не значит, что на следующей неделе у вас не будет денег или пора менять работу. Вопрос в том, чтобы улучшить эти сферы жизни . В среду вам лучше не поддаваться лени и апатии, чтобы все успеть.
Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рыб
Примерно в середине неделе у Рыб появится желание изменить свой имидж – не противьтесь ему, потому что это поможет добиться больших успехов. В четверг вы попадете в центр внимания, в хорошем смысле этого слова. И рабочий коллектив, и члены семьи выскажут свое восхищение вами или же вашими действиями.
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