Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 4-10 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели обещает привнести состояние покоя и гармонии во взаимоотношения, а все конфликты будут сглаживаться и сходить на нет.

В середине семидневки произойдет всплеск эмоций, который уляжется к выходным. У людей появится тяга к стабильности и размеренной жизни.

Реклама

Читайте также: Выходные дни и праздники в октябре 2021 года в Украине

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овны, наконец, получат долгожданное умиротворение на всю неделю. И все это благодаря собственному творческому потенциалу и бурному воображению. Во вторник вам откроется решение сложных проблем и ситуаций. Вы без труда сможете решать логические загадки. А ваши мечтания реализуются в интересные проекты – не откладывайте.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Тельца

Реклама

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцов ждет продуктивная неделя . В четверг ваши идеи и разработки окажутся правильными и востребованными, за что вы получите гонорар. Вы будете довольны собой. Но не стоит расслабляться и почивать на лаврах – удача переменчива. Рассчитывайте не только на чужую благосклонность и свое везение, но и на трудолюбие.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Реклама

У Близнецов на следующей неделе ожидаются "плюшки" в виде материальной выгоды , уважения коллег и собственного морального удовлетворения. В среду еще рано расслабляться – старайтесь использовать эту удачную волну для карьерного роста. Конец недели может оказаться напряженным, но вам не стоит слишком переживать.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Благодаря проявлению дипломатических качеств, у Раков получится создать вокруг себя позитивную атмосферу . А в таком коллективе трудиться гораздо приятнее, подниматься по карьерной лестнице проще и решать общие проблемы легче, чем в одиночку. Готовьтесь: выходные пройдут в делах, отдыхать будет некогда.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам предстоит пережить напряженную неделю. В понедельник постарайтесь контролировать свои поступки и эмоции , иначе они возьмут верх над вами. Окружающие настроены на выяснение отношений, атмосфера непонимания будет выбивать из колеи. Также велика вероятность разногласия с детьми или из-за детей.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Девам предстоящая неделя не принесет серьезных проблем, если уметь договариваться и идти на компромиссы с окружающими . В четверг соотносите свои желания с потребностями других людей – так вы легче найдете общий язык и разработаете совместную стратегию. Но если почувствуете недоверие или непонимание партнеров – наберитесь терпения.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Следующая неделя будет очень позитивной для Весов. Ваши дела и начинания складываются удачно, а желания исполняются . В понедельник постарайтесь максимально использовать день – вы способны покорить вершины в новых для себя сферах. Но не отмахивайтесь от возможности отдохнуть, потому что работа выматывает.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам предстоит пережить неоднозначную семидневку. С одной стороны, вы погрязнете в рутине каких-то мелких проблем. С другой же – начинается благоприятный период для проявления творчества, карьерного роста и бурного развития личной жизни. Во вторник отстаивайте свои интересы – вы не разочаруетесь.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Если Стрельцы сумеют проявить качества ответственного человека, то уже с понедельника у вас появятся новые возможности в бизнесе . Это потребует кропотливой работы и решительных действий – но зато потом вы не пожалеете, пожиная плоды своих трудов. Если почувствуете неуверенность в себе, решайте ситуацию дипломатически.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козероги будут отличаться повышенной работоспособностью и проявлением энтузиазма. Вы общительны, разносторонни, жизнерадостны и энергичны – а потому к вам тянутся люди. Такая линия поведения в четверг поможет решить множество вопросы. В семье и с любимыми людьми также все хорошо, и у вас на всех найдется время.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Финансы, работа и даже личные отношения потребуют от Водолеев принятия ответственных решений. Но это не значит, что на следующей неделе у вас не будет денег или пора менять работу. Вопрос в том, чтобы улучшить эти сферы жизни . В среду вам лучше не поддаваться лени и апатии, чтобы все успеть.

Гороскоп на неделю 4-10 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Примерно в середине неделе у Рыб появится желание изменить свой имидж – не противьтесь ему, потому что это поможет добиться больших успехов. В четверг вы попадете в центр внимания, в хорошем смысле этого слова. И рабочий коллектив, и члены семьи выскажут свое восхищение вами или же вашими действиями.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.