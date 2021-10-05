Новолуние 6 октября-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Октябрьское новолуние проходит под знаком Весов, и это лучшее время для примирения, а еще в этот период хорошо загадывать желания.

Особенности новолуния 6 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

6 октября состоится очередное осеннее новолуние в 2021 году. Что интересного будет в этот период, какие у него особенности, чем опасен этот день, что можно, а что нельзя делать в фазу новолуния, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

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Особенности новолуния 6 октября

6 октября в 14:06 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет на стыке 30-го и 1-го лунных дней.

В момент новолуния спутник Земли расположен между нашей планетой и Солнцем практически на одной прямой с ними, а потому невидим на небе.

По мнению астрологов, новолуние – значимый период в жизни людей, когда лучше всего заниматься планированием важных дел на следующий цикл, который будет длиться 29 лунных дней, до следующего новолуния. А еще это лучшее время для накопления сил на новые важные свершения.

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Новолуние в знаке Весы настраивает на успокоение, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.

А потому в период новолуния в знаке Весов хорошо помириться со всеми , с кем были в ссоре – это будет сделать намного проще, чем в другие дни.

Также это благоприятное время для налаживания деловых и личных отношений , заключения договоров.

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Что нельзя делать во время новолуния 6 октября

Луна в Весах добавляет нерешительности, склонности к сомнениям и колебаниям. В эти дни трудно принимать ответственные решения и трудно делать выбор. Поэтому отложите важные решения.

и колебаниям. В эти дни трудно принимать ответственные решения и трудно делать выбор. Поэтому отложите важные решения. Под воздействием этого знака зодиака люди придают большое значение общим правилам воспитания и нормам этикета, деликатничают, во всем уступают, так что не стоит проводить встречи и переговоры, где нужно постоять за себя .

. В новолуние под знаком Весы лучше не начинать работу, требующую быстроту реакции , потому что она затянется надолго.

, потому что она затянется надолго. Повремените с тяжелым физическим трудом .

. В день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. В период новолуния нельзя пребывать в унынии , скандалить, желать кому-то зла, потому что к вам вернется весь исходящий от вас негатив.

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