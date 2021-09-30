Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией

Наши в Париже

Помада Меган

Отдых в Будапеште

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как пережить ретро-Меркурий и сохранить здоровье: пошаговая инструкция

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 сентября, 14:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ближайшие пару недель может пострадать ваше эмоциональное здоровье, особенно у слишком мнительных людей. Оставаться стабильным помогут советы экспертов
Хотя ученые отрицают связь между ретроградностью планет и здоровьем, в этот период некоторые действительно чувствует себя хуже
Хотя ученые отрицают связь между ретроградностью планет и здоровьем, в этот период некоторые действительно чувствует себя хуже / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное – не стоит паниковать, ретроградный Меркурий не приводит к возникновению каких-либо заболеваний: в этот период страдают коммуникации между людьми. Начинаются проблемы с терпением, что естественно отражается на эмоциональном фоне, особенно если человек склонен себя "накручивать". Как пережить период ретроградного Меркурия, оставаясь спокойным и не навредить собственному здоровью – рассказали наши эксперты по психологии и астрологии.

Ретроградность планет – опасно ли это?

Ретроградному движению подвержены время от времени не только Меркурий, но и другие планеты. На самом деле ничего кардинального не происходит, планеты, как и ранее, перемещаются вокруг Солнца по своим орбитам: этот порядок установлен самой природой и веками не изменяется.

Реклама

Читайте также:

Но в период ретроградности, если наблюдать эти планеты с Земли, то кажется, что они вращаются вспять. Такой эффект и называется ретроградностью, а возникает он из-за разной скорости вращения планет вокруг Солнца.

Ретроградным Меркурий будет с 27 сентября по 18 октября
Ретроградным Меркурий будет с 27 сентября по 18 октября / Фото: Depositphotos

Реклама

Ретроградные периоды планет важны для астрологов, поскольку они считают, что планеты в период своей ретроградности влияют на весь мир иначе, а на каждого отельного человека – индивидуально.

Опасен ли ретроградный Меркурий для здоровья: мнение астролога

Период ретроградности планет, в этот раз Меркурия (с 27сентября по 18 октября) вносит сумятицу в понимание людьми друг друга, объясняет эксперт Фен Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.

Наталия Явон
Наталия Явон / Фото: пресс-служба

Реклама

В этот период нужно будет больше контролировать процессы, в которых участвуете: офисная и бытовая техника может ломаться чаще. Также могут теряться документы и корреспонденция, посылки приходить позже. Конечно же, человек начинает нервничать и на этом фоне страдает его эмоциональное здоровье.

В этот период не рекомендуется проводить диагностику и медицинские обследования, поскольку возникает вероятность, что врач не поймет, что на самом деле беспокоит пациента, – говорит Наталия Явон, – поскольку под влиянием Ретроградного Меркурия все происходит чуть медленнее, в том числе и коммуникации с врачами и другим медперсоналом. Вот с чем связаны возможные проблемы ретроградного Меркурия и здоровья.

Совет: запастись терпением, быть более внимательными и чаще уточнять, правильно ли вас поняли; все проверять по несколько раз и не спешить принимать решения. Если есть возможность, то не начинайте любой новый проект.

Ретроградный Меркурий не способствует удаче в делах, человек чаще нервничает, страдает его эмоциональное здоровье
Ретроградный Меркурий не способствует удаче в делах, человек чаще нервничает, страдает его эмоциональное здоровье / Фото: Pexels

Не стоит сейчас оформлять кредит или брать на себя другие финансовые обязательства, покупать дорогую технику, подавать иск в суд – все может пойти не так, как вы того ожидали. Соответственно, "подпортит" вам нервы, а эмоциональное здоровье, как известно, напрямую связано со здоровьем физическим.

Но от ретро-Меркурия есть и польза: в это период хорошо завершить уже начатый проект, исправить недоработки, навести порядок в старых делах, возобновить давние связи. А не нервничать, не стрессовать и суметь оставаться терпимым помогут рекомендации психотерапевта

Как поддержать психику в период ретро-Меркурия: мнение психотерапевта

Человеческая психика имеет выборочный характер: мы концентрируемся на том, что для нас сейчас важно, объясняет кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Когда мы волнуемся и нас поглощает чувство тревоги, мы стараемся себя утешить. В гороскопах как правило написано что-то успокоительное, или там можно найти то, что успокоит, потому что гороскопы бывают разные. И это дает надежду.

В период стресса наше мышление пытается нас стабилизировать и ритуалы прекрасно в этом помогают, а гороскоп – это тоже своеобразный ритуал. Также, нам подсознательно всегда хочется разделить с кем-то ответственность за то, что происходит у нас в жизни.

Читайте также:

И в гороскопе можно найти объяснение определенным событиям, и почувствовать облегчение – это не я виноват / виновата, а Вселенная или ретроградный Меркурий.

Эта теория не доказана и многие ученые ее отрицают, но суть все равно остается неизменной, в какой-то период человек чувствует себя хуже,- говорит Марина Диденко,- и в этот момент нам может потребоваться больше сил для привычных вещей. Что же делать?

Во-первых, я рекомендую планировать: когда у нас есть определенный список дел мы можем на нем сконцентрироваться и выполняя его еще и получать "психологическое" удовольствие что у нас что-то получается.

Полезные советы, как оставаться психологически стабильным

Все второстепенное можно отложить на потом, когда самочувствие будет лучшим. Здесь важно позволить себе, сосредоточиться на главном, чтобы у вас в середине не было угрызений, чувства вины, что вы что-то не делаете. Потому что это тоже будет забирать много энергии.

Во-вторых, дайте себе немного покоя и позаботьтесь о себе, возможно это сигнал вашего организма что он устал и хочет отдохнуть. Заварите чай, включите любимую музыку, сходите в спортзал или на массаж. Процесс замедления даст вашему организму возможность адаптироваться к происходящему в природе.

Заварите чай, включите любимую музыку – дайте себе немного покоя
Заварите чай, включите любимую музыку – дайте себе немного покоя / Фото: Depositphotos

В-третьих, позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии заранее. Не секрет что, если человек счастлив, у него хорошо работает эндокринная система и производятся так называемые "гормоны счастья". Тогда вам легче будет переносить все невзгоды.

Поэтому окружите себя тем, что дарит вам радость и ощущение счастья каждый день, чем больше вы будете наполнены позитивом, тем легче ваш организм будет реагировать на природные изменения.

Читайте также:

Также важно иметь поддержку: иногда мы недооцениваем сколько людей рядом с нами хотят помочь. Если, кажется, что все вокруг против вас, то попросите о помощи кого-то из близких, друзей, коллег. Даже сам факт, что мы не одни, может облегчить ощущение "обострения".

А какие техники самомотивации помогут, если поддержки нет?

Если такой возможности нет, то попробуйте все рационализировать и придумать пошаговый план. Когда мы думаем обо всем и сразу нас это пугает, и кажется, что весь мир против нас. Возьмите листок бумаги и выпишите все, что вам нужно сделать или где есть факапы в настоящее время.

Попробуйте расписать 1-2 шага, которые приблизит вас к решению проблемы
Попробуйте расписать 1-2 шага, которые приблизит вас к решению проблемы / Фото: freepik.com

Далее попробуйте написать 1-2 шага который приблизит вас к решению этого вопроса или хотя бы сдвинется из города. Здесь внимательно, напишите не как решить конкретную ситуацию, а именно, как начать двигаться в направлении решения. Также смотрите видео, как поднимают себе настроение после трудного дня украинские звезды.

Иногда мы "закапываемся" из-за ощущения глобальности, и, когда начинаем делить "слона на кусочки", оказывается, что его так легче съесть. Это конечно всем известна фраза, но она помогает во многих ситуациях, когда мы делим что-то большое. И когда мы разделяем что-то большое, что на нас ложится, на маленькие шаги, нам становится легче с этим справиться.

Также мы писали, как дожить до отпуска, если нет сил работать.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Наладить работу кишечника
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как приготовить дома полезные конфеты
Хакнуть
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 сентября - 3 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять